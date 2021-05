Tpay i KODA wprowadzają płatności BLIKIEM w Messengerze

Tpay oraz KODA wdrożyli nowe rozwiązanie do płatności w e-commerce. fot. materiały prasowe

Krajowy Integrator Płatności (Tpay) oraz KODA, dostawca systemu operacyjnego do automatyzacji komunikacji, jako pierwsi w Polsce wdrożyli nowe rozwiązanie do płatności w e-commerce. Innowacyjna metoda wykorzystuje bezpieczne płatności BLIKIEM oraz rozwiązania chatbotowe, które umożliwiają rozliczenie płatności w komunikatorze, np. w Messengerze lub na chacie sklepu internetowego.

Zakupy w trakcie rozmowy z botem

- Pomysł na wykorzystanie chatbotów do dokonywania transakcji zakupowych jest wynikiem obserwacji i analizy zmieniających się nawyków konsumentów. Oczekują oni maksymalizacji wygody i skracania procesów płatności, przy jednoczesnym zachowaniu 100% bezpieczeństwa. – Dziś piszemy coraz mniej smsów, bo wszyscy korzystamy głównie z komunikatorów. Skoro klienci spędzają na korzystaniu z nich tak dużo czasu, stwierdziliśmy, że umożliwienie im dokonywania w nich płatności zapoczątkuje zupełnie nowy sposób robienia zakupów. Włączenie szybkich płatności online do komunikatorów otworzy kolejny, duży kanał sprzedaży dla całego polskiego e-commerce – mówi Mateusz Wachowski, Key Account Manager Tpay.

Ideą rozwiązania jest, aby konsument mógł dokonać zakupu w trakcie rozmowy z botem. Dziś firmy używają takich narzędzi do przekazywania użytkownikom informacji i budowania zaangażowania wokół marki. Dzięki rozwiązaniu od Tpay i KODA klient przeglądając asortyment w chatbocie będzie mógł w dowolnej chwili dokonać zakupu, bez konieczności przechodzenia do sklepu online marki czy szukania produktu w Google lub w marketplacach. – Docelowo myślimy nie tylko o klasycznych zakupach w sieci, ale o wszystkich transakcjach możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem BLIK - przekazaniu darowizny na szczytny cel czy zapłacie za rachunek telefoniczny – dodaje Wachowski.

. – Nasz system oparty o NLP (natural language processing) sprawia, że użytkownik rozmawiając z botem może dokonać zakupu równie szybko i sprawnie, jak podczas obsługi przez sprzedawcę. Wystarczy, że powie lub napisze: “chcę te słuchawki”, bot sam zapyta go o kolor czy adres dostawy, a potem poprosi o kod BLIK, który kupujący zatwierdzi w aplikacji mobilnej swojego banku – mówi Mariusz Pełechaty, CEO KODA. – Brzmi to bardzo prosto, natomiast stworzenie takiego rozwiązania możliwe było, ponieważ posiadamy własny system do automatyzowania komunikacji i tworzenia chatbotów i voicebotów. Rozwijamy go od ponad 5 lat i nie opieramy się na zewnętrznych dostawcach, przez co jesteśmy w stanie tak skonfigurować wirtualnego asystenta, aby mógł obsługiwać płatności BLIK. Choć oczywiście nie tylko takie. – dodaje Pełechaty.

BLIK równa się bezpieczeństwo