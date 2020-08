TransferWise rozszerza współpracę z Mastercard

Mastercard i TransferWise rozszerzyły współpracę, aby wydawać karty debetowe w dowolnym kraju, w którym działa Mastercard i w którym TransferWise ma licencję. Firmy ściśle współpracują od 2018 r., kiedy TransferWise wydał swoją pierwszą kartę debetową w Europie.

Obecnie TransferWise współpracuje z Mastercard w Europejskim Obszarze Gospodarczym (w tym w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Australii i Nowej Zelandii, a jeszcze w tym roku rozpocznie współpracę również w Japonii. Rozszerzenie współpracy otworzy firmie drogę praktycznie na wszystkie rynki na całym świecie.

TransferWise ma wizję stworzenia wielowalutowego konta bez granic, które zastąpi tradycyjne usługi bankowe, przeznaczonego dla klientów pracujących za granicą lub wykonujących wolne zawody, jak również dla firm i osób podróżujących. Do obsługi płatności międzynarodowych klienci TransferWise coraz chętniej korzystają z konta bez granic jako alternatywy dla usług bankowych. Konto to zapewnia między innymi opcje polecenia zapłaty oraz błyskawiczne przelewy międzynarodowe do bliskich. Zespoły Mastercard i TransferWise współpracowały ze sobą również, aby umożliwić korzystanie z usług Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay w Europejskim Obszarze Gospodarczym dla wszystkich kart TransferWise.

Dzięki platformie Mastercard Send, oprócz wydawania kart, TransferWise umożliwił również właścicielom kont TransferWise dokonywanie przelewów w czasie zbliżonym do rzeczywistego na dowolną kartę Mastercard w krajach europejskich, w tym Polsce, a także w Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Czechach, Gruzji, Chorwacji, Rosji, na Węgrzech i Ukrainie.

„Sprawiamy, że transfer pieniędzy jest szybszy, tańszy i prostszy. Wydaliśmy już ponad milion kart debetowych klientom chcącym korzystać z pełni możliwości konta bez granic. Ponieważ myślimy już o kolejnej fazie naszej ekspansji międzynarodowej, chcemy zapewnić komfort użytkownikom naszej karty debetowej niezależnie od lokalizacji. Nasza współpraca z Mastercard stanowi ważny czynnik w utrzymaniu wysokiego poziomu wygody korzystania z naszych usług na całym świecie” — powiedział Kristo Käärmann, współzałożyciel i dyrektor generalny TransferWise.