Transformacja logistyki. Wygrają detaliści, którzy postawią na zarządzanie danymi

Problemy z logistyką, które wystąpiły na całym świecie, w niektórych krajach są nawet powodem pustych półek w sklepach, a w innych w najlepszym razie opóźnień w dostawie prezentów świątecznych.

Detaliści podejmowali szereg działań by przygotować się na okres przedświąteczny, np. sami organizowali kontenery do transportów oceanicznych lub umiejętnie podnosili ceny by zdołać utrzymać wzrastające koszty logistyki.

W dzisiejszych czasach potrzeba gruntownego przemyślenia na nowo łańcucha dostaw, ponieważ obecnie wymaga on ścisłej koordynacji z merchandisingiem, marketingiem, zapasami i planowaniem.

Zatory w portach i brak kierowców

Kryzys w łańcuchach dostaw przypisuje się wielu czynnikom: zatorom w portach, ogromnym, nieprzewidzianym skokom popytu konsumenckiego, niedoborom siły roboczej, w tym kierowców i pracowników magazynów.

Zdaniem Johna Barbee, partnera McKinsey's, niektóre z zakłóceń, takie jak opóźnienia statków i braki kontenerów miną, jednak jeszcze nieprędko. – Patrząc optymistycznie można zaryzykować, stwierdzenie, że zostaną one rozwiązane w pierwszej połowie lub na początku drugiej połowy przyszłego roku. Pesymistycznie patrząc problemy mogą potrwać do końca 2023 roku – mówi John Barbee.

Inne problemy — takie jak braki siły roboczej — nie pojawiły się nagle, ale były obecne w sektorze logistycznym od dawna. - Stawki godzinowe wzrosły o ponad 20 procent w ciągu ostatnich 18 miesięcy, a inwestycje w technologię i automatyzację w centrach dystrybucyjnych zostały zwiększone i znajdują się obecnie na czele list planowanych projektów większości dyrektorów ds. łańcucha dostaw – mówi partner McKinsey. (Dane dotyczą rynku amerykańskiego.)

Detaliści stają się logistykami

Jak zatem radzili sobie sprzedawcy detaliczni? Jak wymienia John Barbee, takie firmy jak Home Depot, Costco, Walmart, Ikea, Target wzięły problemy z wysyłką we własne ręce, co pozwoliło na zwiększenie kontroli w łańcuchu dostaw. Na przykład wynajmowały na własną rękę statki do przewozu ich kontenerów zza oceanu.

Inni sprzedawcy detaliczni wcześniej wykupili limity przewozów, w szczególności fracht lotniczy. Dla tych sprzedawców detalicznych, którzy mają produkty wrażliwe na prędkość dostawy lub produkty sezonowe, okazało się to dobrą strategią, ponieważ byli w stanie ominąć niektóre zakłócenia w wysyłce. A w przypadku, gdy mieli nadmiar mocy, mogli nawet sprzedać ją innym.