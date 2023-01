Trei Real Estate rozwija sieć Vendo Parków w Polsce. Pozyskał z Berlin Hyp 40 mln euro na inwestycję

Trei Real Estate posiada w swoim portfolio 42 Vendo Parków, z czego 32 zlokalizowane są w Polsce, 6 w Czechach, 4 na Słowacji. Obecnie w realizacji znajduje się kolejnych 20 obiektów.

Pozyskane przez dewelopera środki będą przekazane w dwóch transzach. Pierwszą z nich w wysokości 27,8 mln wypłacono w grudniu 2022 roku, a kolejne 12,2 mln euro zostanie udostępnione do grudnia 2023 roku.

W tym roku Trei planuje rozpoczęcie czterech nowych projektów mieszkaniowych – w Warszawie, Łodzi, Milanówku i we Wrocławiu oraz otwarcie siedmiu parków handlowych.

Pozyskane przez dewelopera środki będą przekazane w dwóch transzach. Pierwszą z nich w wysokości 27,8 mln wypłacono w grudniu 2022 roku, a kolejne 12,2 mln euro zostanie udostępnione do grudnia 2023 roku. Zabezpieczeniem kredytu z pięcioletnim okresem zapadalności jest osiem polskich parków handlowych zrealizowanych pod marką Vendo Park.

Vendo Parki w ramach współpracy Niemcy-Polska

- Już po raz drugi udało nam się zabezpieczyć transgraniczny układ finansowania pomiędzy Niemcami a Polską, i to pomimo trudnej obecnie sytuacji na rynku. Była to nasza pierwsza transakcja finansowania z Berlin Hyp i chciałbym podkreślić, że bardzo doceniamy profesjonalny sposób, w jaki została ona przeprowadzona - mówi Matthias Schultz, CFO w Trei Real Estate. Dzięki umowie finansowej z Berlin Hyp wskaźnik zadłużenia firmy wzrósł do 34 proc. - W tym roku planujemy zaciągnąć kolejne kredyty, tak aby nasz wskaźnik LTV na koniec roku wynosił około 40 proc. - dodaje.

Firma dąży do osiągnięcia w dłuższej perspektywie LTV na poziomie 50 proc.

- Udało nam się zabezpieczyć transgraniczny układ finansowania pomiędzy Niemcami a Polską - mówi Matthias Schultz, CFO w Trei Real Estate (fot. mat. pras.)

- Trei jest jednym z największych deweloperów parków handlowych w Polsce i w ubiegłym roku mógł stale powiększać swoje portfolio. Cieszymy się, że pozyskaliśmy w Trei kompetentnego i wiarygodnego partnera i będziemy wspierać dalszy rozwój projektów firmy zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim – komentuje Teresa Dreo-Tempsch, Head of Markets w Berlin Hyp.

Trei posiada w swoim portfolio 42 Vendo Parków, z czego 32 zlokalizowane są w Polsce, 6 w Czechach, 4 na Słowacji. Obecnie w realizacji znajduje się kolejnych 20 obiektów. Zabezpieczenie kredytu z Berlin Hyp stanowi 8 Vendo Parków znajdujących się w polskich miastach: w Inowrocławiu, Koszalinie, Oświęcimiu, Radzyminie, Mielcu, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim i we Wrocławiu. Są to nieruchomości, które zostały ukończone w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy lub zostaną ukończone w 2023 roku.

- Widzimy duży potencjał rodzimego rynku, a nasze obiekty cieszą się zainteresowaniem inwestorów wybierających produkty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Umowa kredytowa z Berlin Hyp pomoże nam zintensyfikować tempo rozwoju i przyczyni się do umocnienia naszej pozycji w sektorze handlowym oraz mieszkaniowym w Polsce - wypowiada się Paweł Gołuchowski, członek zarządu w Trei Real Estate Poland.

Trei tworzy parki w Polsce, Czechach i na Słowacji

Trei Real Estate Poland od 2013 roku sukcesywnie rozbudowuje sieć Vendo Parków, a od 2020 roku przygotowuje także inwestycje mieszkaniowe. W 2022 roku deweloper zakończył budowę osiedla Kraft w Łodzi, a obecnie realizuje czwarty i ostatni etap Bacciarellego 54 we Wrocławiu, dostarczając tym samym na rynek w sumie ponad 460 lokali.

Vendo Park w Oświęcimiu (fot. mat. pras.)

Strategia rozwoju firmy zakłada dalszy rozwój portfela nieruchomości oraz jego dywersyfikację. W tym roku Trei planuje rozpoczęcie czterech nowych projektów mieszkaniowych – w Warszawie, Łodzi, Milanówku i we Wrocławiu oraz otwarcie siedmiu parków handlowych. Deweloper zadebiutuje także w segmencie PRS w Polsce, budując w sumie ponad 1000 jednostek na wynajem w Poznaniu oraz w Warszawie.

Trei Real Estate z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech inwestuje, rozwija i zarządza dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. W kontekście długoterminowej strategii, spółka zależna należąca w całości do niemieckiej grupy Tengelmann, koncentruje się na inwestycjach i rozwoju nieruchomości w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Oprócz istniejącego portfela o wartości około 1,4 mld euro realizuje projekty o łącznej wartości około 1,8 mld euro. Pod marką Vendo Park firma buduje i wynajmuje parki handlowe w Polsce, Czechach i na Słowacji.