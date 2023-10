Trwa nabór do programu dla startupów zainteresowanych rynkami Azji Południowo-Wschodniej

Uczestnictwo w programie to okazja do nawiązania kontaktów biznesowych z przedstawicielami korporacji i branżowymi partnerami z całego świata. Aby zgłosić się do udziału w Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023 należy dokonać rejestracji pod adresem: https://accelpoint.com/future-finance-poland-asean-horizons/

Delegacja 5 wybranych startupów otrzyma możliwość zaprezentowania swojego biznesu przed gronem inwestorów, ekspertów i przedstawicieli korporacji podczas odbywającego się w listopadzie 2023 roku w Singapurze Singapore FinTech Festival. Zwycięzcy tegorocznej edycji oprócz możliwości zaprezentowania swojej oferty w ramach polskiego stoiska narodowego, otrzymają refundację kosztów podróży do wysokości 10 tysięcy złotych. Uczestnicy wezmą również udział w szeregu spotkań biznesowych z potencjalnymi inwestorami i klientami biznesowymi organizowanymi dzięki wsparciu singapurskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dodatkową okazją, którą program oferuje jego uczestnikom jest szansa na rozpoczęcie testów technologicznych (Proof Of Concept) we współpracy z PKO Bankiem Polskim – Partnerem Strategicznym oraz Sponsorem programu.

– Bardzo cieszy mnie, że współpraca Accelpoint z rynkiem singapurskim i organizatorami Singapore FinTech Festival rozwija się już od blisko 5 lat. Do tej pory nasze działania skupiały się w głównej mierze na rekrutacji najlepszych rozwiązań fintech z obszaru całej Europy. Jednak dzięki współpracy z kluczowymi krajowymi partnerami branży finansowej oraz biurem PAIH, tegoroczna edycja wzbogacona jest o komponent, którego zawsze brakowało: możliwość zaprezentowania najlepszych rozwiązań fintech z Polski w ramach naszej krajowej delegacji i stoiska narodowego – wyjaśnia Maciej Majewski, CEO & Head of Acceleration w Accelpoint oraz główny organizator Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023. Program wspierany jest również przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu –Fintech to bardzo ważna branża dla PAIH, od lat wspieramy polskie firmy tego sektora i traktujemy w sposób priorytetowy. Dlatego cieszę się, że jesteśmy partnerem programu Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023, skierowanego właśnie do nich. Zależy nam by polskie firmy prezentowały się coraz szerzej na świecie i nie zabrakło ich również w jednym z najważniejszych dla branży fintech miejsc, czyli Singapurze – podkreśla Magdalena Smolak, kierownik singapurskiego oddziału PAIH.

Polska obecność na tegorocznym Singapore Fintech Festival realizowana będzie pod hasłem Future Finance Poland. To inicjatywa uczestników rynku aktywnie wspierana przez sektor publiczny, która ma na celu wypracowanie mechanizmów koordynacji i współpracy wspierających rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa obejmuje promocję polskiego centrum finansowego za granicą, jak również wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego. Wszystkie te działania mają znacząco poprawić pozycję Polski w globalnym rankingu centrów finansowych. Inicjatorem Future Finance Poland jest Fundacja Fintech Poland.

Program skierowany jest do dojrzałych startupów fintech działających na obszarze Polski lub posiadających przynajmniej jednego polskiego współzałożyciela. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie programu.