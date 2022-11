Trzy centra handlowe już o godzinie 22 wyłączają światła. Jakie oszczędności?

– Rozwój strategii ESG, a także dostosowanie się do unijnych dyrektyw, dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, to eko-priorytety dla Gemini Holding na najbliższe lata. Wprowadzonym katalogiem rozwiązań wykonujemy kolejny, ważny krok w stronę nie tylko energooszczędności, ale także mniejszego wpływu na środowisko naturalne. To kluczowe w dobie wyzwań klimatycznych i energetycznych – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Centra Gemini Park będą zużywały mniej energii

Krok ku większym oszczędnościom wykonał już Gemini Park Tychy. Obiekt – najmłodszy w portfolio krakowskiego holdingu – sięgnął m.in. do wdrożonych przy jego budowie rozwiązań, które już wówczas zakładały zmniejszenie zużycia energii. Zapewnia to dziś m.in. powszechne zastosowanie oświetlenie LED, a także konstrukcja dachu, w której można znaleźć kilkadziesiąt świetlików wpuszczających na pasaż dzienne światło.

Obiekt sięga także do kilku ostatnich inwestycji. W Gemini Park zamontowano m.in. 250 specjalnych czujek na terenie galerii i poza pasażami, dzięki którym światło zaświeca się wyłącznie w momencie, kiedy w tych strefach panuje ruch. Wprowadzono także automatykę oświetlenia na terenie parkingu. Redukcję konsumpcji energii zapewniać mają także nowe harmonogramy ustawień klimatyzacji i ogrzewania, a także redukcja oświetlenia elewacji i logotypów. Ten ostatni aspekt jest ważny z uwagi na fakt, że Gemini Park posiada elewacje i fasadę, w które wkomponowano instalacje świetlne składające się z LED-ów.

Czujniki ruchu, LEDy, nowe harmonogramy ogrzewania i klimatyzacji

Podobnie do sprawy podchodzi Gemini Park Bielsko-Biała. Centrum przygotowało liczne rozwiązania. Tu również zaprocentują teraz ostatnie inwestycje i modernizacje, przede wszystkim wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED, która objęła pasaż oraz parking podziemny. Podobnie jak w przypadku Tychów, również Bielski obiekt wykorzysta fakt, że znaczna część jego dachu jest przeszklona, zapewniając tym samym alejom handlowym sporą dawkę dziennego światła.

Od godziny 22 światła gasną

Centrum sięga także do „awaryjnych” rozwiązań. Obiekt już wdrożył nowe harmonogramy, które pozwolą mu efektywnie korzystać z klimatyzacji i wentylacji, a co za tym idzie dostosowywać je jeszcze lepiej do warunków atmosferycznych. Ponadto, Gemini Park delikatnie zredukował oświetlenie wewnątrz obiektu, a także podjął decyzje o wyłączaniu całości oświetlenia elewacji codziennie już od godz. 22.

Trwają także prace nad dalszymi działaniami. – Centrum poddawane jest obecnie skrupulatnemu audytowi energetycznemu, który pozwoli mu dokładnie zidentyfikować obszary, w których można dokonać zmian z myślą o minimalizacji zużycia energii, „śladu węglowego”, a także ogólnego wpływu na środowisko naturalne – mówi Anna Malcharek.

Zbliżony model działania przyjął także Gemini Park Tarnów. Tutaj już 5 lat temu rozpoczęto kompleksową wymianę źródeł światła na energooszczędne LED-y, Zakres największej wymiany w obszarze parkingu krytego skutkował pozyskaniem tzw. „Białych certyfikatów”. Całość zmian zakończono w 2020. Ponadto, podobnie jak w innych centrach na powierzchniach pomocniczych zastosowano oświetlenie adaptacyjne z czujnikami ruchu. Nad załączaniem oświetlenia ulic przy obiekcie, a także reklam na zewnątrz czuwają natomiast czujniki zmierzchowe.

Oprócz tego, od prawie 10 lat w centrum jest wprowadzona stała kontrola pracy central klimatyzacyjno- wentylacyjnych i w sposób stały temperatura wewnątrz jest dostosowana do zmian, jakie następują w strefie zewnętrznej tak, aby zoptymalizować zużycie energii przy zachowaniu komfortu cieplnego dla klientów i pracowników centrum.

Analogicznie jak Tychach i Bielsku Białej zredukowano też oświetlenie przy witrynach. O 1/3 zmniejszono także natężenie oświetlenia na parkingu wewnętrznym Gemini Park. Centrum zdecydowało się także na ograniczenie czasu oświetlenia obiektu wyłącznie do godzin otwarcia oraz jest przygotowany harmonogram ograniczeń w zakresie oświetlenia świątecznego.

– Szukając rozwiązań wykorzystujemy dziś w pełni wypracowany w ostatnich latach eko-potencjał i koncentrujemy się w dużej mierze na infrastrukturze obiektów, co sprawia, że wprowadzone zmiany nie są zauważalne przez klientów. Nie mają one wpływu ani na komfort termiczny, ani na odbiór samych centrów, mimo to oszczędności są znaczne. Dzięki wdrożonym ostatnio rozwiązaniom udało się nam w 2022 roku ograniczyć zużycie energii o ok. 12% – podsumowuje Anna Malcharek.