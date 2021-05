Trzy poziomy poprawy efektywności energetycznej

- Jednym z największych kosztów na który mamy realny wpływ w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą jest energia. W firmach, które mają wiele obiektów o różnym wieku i stanie technicznym skuteczna może okazać się koncepcja trzech poziomów poprawy efektywności – mówi Maurycy Szwajkajzer, prezesem zarządu SZE, zajmującej się rozwiązaniami energetycznymi.



Pierwszy poziom polega na optymalizacji istniejących systemów bez znaczącej technicznej ingerencji w nie. Mowa głównie o polepszaniu parametrów pracy urządzeń bez względu na to czy są one technologicznie nowoczesne czy nie. Metaforycznie można powiedzieć o włączeniu najwyższego biegu w samochodzie jadącym autostradą. Tą metodą jesteśmy w stanie osiągnąć do kilkunastu procent oszczędności energii przy bardzo niewielkich nakładach. Oszczędności te jednak są nietrwałe i wymagają ciągłego dozoru, aby je utrzymać w czasie.

Drugi poziom to wymiana istniejących urządzeń (np. chłodniczych) na nowe znacznie bardziej efektywne energetycznie. Przykładem może być wyjście z chłodnictwa F-gazowego na rzecz urządzeń na CO2. Do osiągnięcia są wtedy oszczędności rzędu do 45%. Jest to działanie na tyle wymagające finansowo, że inwestycyjnie, aby osiągnąć niższy OPEX należy najpierw pogodzić się z wyższym CAPEX’em. Tutaj pojawiają się także bardzo ciekawe narzędzia finansowania takie jak ESCO, x as a service, itd.

Trzeci poziom efektywności energetycznej (zakładając zrealizowanie poziomu I i II) polega na pełnym łączeniu między sobą wszystkich systemów energetycznych w jedną całość. Chłodnictwa, z poligeneracją, fotowoltaiką, wytwarzaniem pary, itd. W obiegu takim energia nigdy nie jest marnowana a przechodzi transformację w kolejne formy. Pierwsze obiekty tego typu właśnie powstają w naszym kraju i dowodzą wchodzenia naszego przemysłu na poziom bliski niemieckiemu – wyjaśnia Maurycy Szwajkajzer.

Trzeci poziom nie musi być realizowany jedynie w ramach jednego zakładu, a dzięki narzędziom handlu energią w jedną wspólną całość mogą być łączone obiekty w różnych częściach kraju – zaznacza ekspert.