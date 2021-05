Twisto dostępne w 10 tys. nowych e-sklepów

W II kwartale 2021 r., dzięki integracji z PayU, Twisto zostało udostępnione jako metoda płatności w ponad 10 tys. e-sklepów, m.in. nbsklep.pl, ochnik.com, oleole.pl, wkruk.pl, sfd.pl. Pizza Hut to pierwsza sieć restauracji w Polsce, która wdrożyła płatności odroczone.

- Drugi kwartał 2021 r. to przełomowy moment dla Twisto w Polsce. Nasze płatności odroczone zostały wdrożone w 10 tysiącach nowych sklepów, w tym w największych polskich i e-commercach, reprezentujących wszystkie możliwe branże. Cieszy nas że, nasi klienci mogą obecnie odroczyć zakupy za dowolny produkt i usługę. Liczymy na to, że wraz z integracją z kolejnymi sklepami staniemy się płatnościami odroczonymi pierwszego wyboru, a nasi partnerzy, odkryją skuteczność Twisto w podwyższeniu konwersji i wartości koszyków - mówi Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce.

Pizza Hut serwuje płatności odroczone

Nowym partnerem Twisto została Pizza Hut, jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci restauracji w Polsce. Firma, podobnie jak KFC i Starbucks, należy do AmRest. To pierwsza sieć restauracji w Polsce, która udostępniła klientom płatności odroczone od Twisto. Dzięki wdrożeniu na stronie pizzahut.pl oraz w aplikacji Pizza Hut, klienci restauracji w Polsce będą mogą zapłacić za zamówienie złożone online do 21 dni bez dodatkowych kosztów. Wystarczy, że wybiorą Twisto jako metodę płatności, podczas finalizacji zamówienia. Zarejestrowani klienci będą mogli przesunąć płatność nawet do 45 dni.

- Wdrożenie płatności odroczonych Twisto Płacę Później to kolejny krok w kierunku naszych Klientów, aby zamawianie pizzy było jeszcze prostsze i dostęne dla wszystkich. Klient może zamówić pizzę na jaką tylko ma ochotę, nie zwazajac na stan swojego portfela. Dzięki płatnościom odroczonym klient może zapłacić za złożone zamówienie w bardzo prosty sposób, w najbardziej dogodnym dla siebie czasie, nie koniecznie w momencie składania zamówienia – mówi Aleksandra Chojnacka, Senior Digital Manager w Pizza Hut.

- Od kilku miesięcy skutecznie realizujemy naszą strategię, polegającą na rozwoju sieć partnerów z różnych branż. Coraz śmielej wchodzimy do branży spożywczej i usługowej. Udostępnienie płatności Twisto u tak znakomitego partnera jak Pizza Hut to dla nas wielki sukces, a zarazem wielki krok w kierunku kolejnych wdrożeń z zakresu food i food delivery. Mamy nadzieję, że już wkrótce ogłosimy kolejne współprace w tym zakresie – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.

Rosnąca popularność