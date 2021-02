Twisto: Płatności odroczone zacierają granicę między handlem tradycyjnym a online

fot, Adam Miziołek, Twisto

Dzięki płatnościom odroczonym granica pomiędzy handlem tradycyjnym a online zaciera się – kupujący faktycznie może zobaczyć, sprawdzić, przetestować produkt, zanim pieniądze opuszczą jego konto - mówi Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce.

Rozwiązanie Twisto dzięki współpracy z PayU zostanie upowszechnione w tysiącach sklepów internetowych. Co to oznacza dla polskiego e-commerce?

Współpraca z PayU to dobra wiadomość dla sklepów internetowych i ich klientów, a jednocześnie kamień milowy w rozwoju Twisto na polskim rynku. Płatności odroczone to idealna odpowiedź na problemy sklepów internetowych: porzucone koszyki, niska wartość zamówień czy efekt ROPO, który polega na tym, że klient wyszukuje produktu w sieci, ale ostatecznie dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym zamiast sfinalizować go na stronie internetowej. Oferujemy sklepom prostą integrację, sprowadzającą się do włączenia opcji „zapłać później" w systemie PayU i ofertę atrakcyjną dla kupujących, którzy będą mogli bezpłatnie przesunąć płatność nawet do 45 dni. Jesteśmy też gotowi do inwestycji we wspólne działania marketingowe w postaci płatnej promocji na stronie sklepu i wspólnych działań akwizycyjnych, zarządzanych przez doświadczonych specjalistów ds. performance marketingu.

Płatności odroczone są na fali wznoszącej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W krajach Europy Zachodniej rozwiązanie „kup teraz, zapłać później" od kilku lat cieszy się ogromną popularnością. Sklepy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy przed zakupem chcą przetestować dany produkt, ale za niego nie płacić, dlatego umożliwiają im odroczenie płatności. Jednocześnie sprzedawca otrzymuje od Twisto pieniądze za zamówienie już następnego dnia roboczego, co pozytywnie wpływa na jego płynność.

Z czego wynika boom na płatności odroczone?

Jest co najmniej kilka powodów. W ubiegłym roku do zakupów online „zmuszone" zostały osoby, które wcześniej obawiały się zakupów w sieci z powodu braku fizycznego kontaktu z produktem przed dokonaniem zapłaty. Czy powrócą do dawnych nawyków wraz z końcem pandemii? Fintechy takie jak Twisto eliminują wspomniane obawy. Dzięki płatnościom odroczonym granica pomiędzy handlem tradycyjnym a online zaciera się – kupujący faktycznie może zobaczyć, sprawdzić, przetestować produkt, zanim pieniądze opuszczą jego konto.