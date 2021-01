Twisto pozyskało na rozwój 72 mln zł

fot. Twisto



ZIP, notowany na australijskiej giełdzie fintechowy unicorn dołączył do grona inwestorów Twisto, wśród których są już m.in. ING i Uniqa. Nowym inwestorem Twisto jest również Elevator Ventures, fundusz wspierany przez Raiffeisen Bank International. 72 mln zł pozyskane od inwestorów Twisto przeznaczy na rozwój płatności odroczonych w Europie Środkowej.

Twisto, fintech specjalizujący się w odrocznych płatnościach za zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych, pozyskał 72 mln zł (16 mln EUR) na rozwój działalności na dotychczasowych oraz nowych rynkach. Skorzysta też z know-how jakie do spółki wniosą nowi inwestorzy. Są wśród nich ZIP, fintech z Australii, inwestor branżowy, który usługi płatności odroczonych oferuje na rynkach australijskim, nowozelandzkim, brytyjskim i amerykańskim. ZIP jest notowany na giełdzie w Sydney, gdzie w 2020 r. uzyskał status unicorna, czyli spółki o kapitalizacji przekraczającej 1 mld USD.

Michal Smida, założyciel i CEO Twisto mówi: - Naszym długoterminowym celem jest oferowanie inteligentnych rozwiązań finansowych na dużą skalę. Budujemy pozycję lidera płatności odroczonych w naszej części Europy, który w ciągu kilku lat będzie obsługiwał milion klientów miesięcznie. Cieszę się, że w tej roli widzą nas również inwestorzy – dodaje.



Finansowanie dla Twisto to pierwsza inwestycja australijskiego fintechu w Europie kontynentalnej i druga (po Wielkiej Brytanii) inwestycja w Europie. ZIP działa w tym samym segmencie rynku jak Twisto: oferuje płatności odroczone online (w sklepach internetowych) i offline (w sklepach stacjonarnych, dzięki aplikacji połączonej z kartą płatniczą). Z usług i produktów ZIP korzysta 5,3 mln klientów na czterech rynkach. Spółka zatrudnia 500 osób. Elevator Ventures to z kolei wiodący fundusz fintech, wspierany przez austriacki Raiffeisen Bank International.

- Wesprzemy Twisto w ambicjach wejścia na kolejne rynki w Europie kontynentalnej - twierdzi Maximilian Schausberger, dyrektor zarządzający Elevator Ventures.

W tej rundzie finansowania udział wzięli także obecni inwestorzy Twisto: Finch Capital, Velocity Capital, ING Bank i austriacka grupa ubezpieczeniowa UNIQA. 7 mln EUR stanowi finansowanie dłużne na rozwój portfela kredytowego od brytyjskiego Kreos Capital, a także od pierwszego czeskiego funduszu venture capital – Orbit Capital.

Wraz z otrzymanym finansowaniem Twisto zamknęło rundę inwestycyjną B. Łącznie w tej rundzie fintech otrzymał od inwestorów 21,28 mln EUR. Wyłącznym doradcą finansowym Twisto i jego udziałowców podczas transakcji było Royal Park Partners.



Twisto oferuje płatności odroczone omnichannel. Dzięki aplikacji połączonej z kartą Mastercad, zarejestrowany klient może przesunąć płatność w każdym sklepie (online i offline) do 45 dni za darmo. Osoby niezarejestrowane mogą przesuwać płatność o 21 dni w e-sklepach, które wdrożyły Twisto jako metodę płatności. Aplikacja Twisto umożliwia też podzielenie na 3 raty za 0 zł płatności za zakupy w popularnych sklepach internetowych. Dodatkowo Twisto oferuje swoim użytkownikom cashback do 10 proc. w ponad 850 sklepach internetowych, a także płatności mobilne Google Pay i Apple Pay. Z usług Twisto korzysta ponad 1,3 mln klientów w Polsce i w Czechach. Blisko 170 tys. osób to zarejestrowani użytkownicy aplikacji.