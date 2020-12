Twisto wprowadza 3 raty za 0 zł

Nowa usługa Twisto jest dostępna w około 40 sklepach internetowych, m.in. na Allegro, Aliexpress, eObuwie, Notino, Agata Meble, BRW i Modivo.

Twisto to fintech oferujący płatności odroczone „kup teraz, zapłać później” w aplikacji. Dotychczas umożliwiał bezpłatne przesunięcie płatności za zakupy do 45 dni. Od dziś, użytkownicy Twisto zyskali dodatkowo możliwość podzielenia płatności za zakupy online na 3-miesięczne raty za 0 zł (RRSO 0%) bez formalności − jednym przyciskiem w aplikacji. Nowy produkt − Podziel na 3 − jest dostępny dla obecnych i nowych klientów Twisto, którzy zrobią zakupy w popularnych sklepach internetowych, m.in. na Allegro, Aliexpress, eObuwie, Modivo, Black Red White, Notino, Agata Meble i eZebra.

- Podziel na 3 to innowacyjna metoda płatności. Wystarczy wyjąć telefon z kieszeni, by w kilka sekund rozłożyć płatności na 3 raty bez żadnych kosztów i formalności. Klient korzysta z bezpłatnego limitu Twisto, kupując produkt na stronie partnera. Koszt finansowania pokrywany jest z prowizji od sklepu internetowego. Kupujący może zdecydować o skorzystaniu z tej opcji już po dokonaniu zakupu – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.

Twisto Podziel na 3 to pierwszy tego typu produkt na polskim rynku. Metoda płatności (znana jako Buy in 3) jest jednak bardzo popularna za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Azji i Australii, gdzie oferowana jest przez m.in. australijski Zip, szwedzką Klarnę, czy amerykański AfterPay.

- Chcemy by nasi klienci mogli płacić po swojemu, w dowolnym czasie i bez żadnych kosztów. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać rozwiązanie, z którego korzystają kupujący za granicą i wprowadzić Podziel na 3 na polski rynek. Wdrażając ten produkt, wywracamy raty do góry nogami, a jednocześnie uzupełniamy ekosystem płatności w naszej aplikacji. Zapraszamy tym samym chętne sklepy do współpracy. – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.