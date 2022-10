Tworzą modę na żądanie. Podpisali kontrakt z polską spółką

Kornit Digital to pochodząca z Izraela spółka notowana na giełdzie, która prowadzi transformację przemysłu tekstylnego. Firma tworzy dla branży FashionTech systemy operacyjne z kompleksowymi rozwiązaniami obejmującymi systemy druku cyfrowego, atramenty, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie workflow oraz platformę w chmurze, obsługującą globalną sieć fulfillmentową. Kornit Digital, z siedzibą główną w Izraelu i biurami w USA, Europie oraz Azji, obsługuje klientów w ponad stu krajach na całym świecie.

W ubiegłym roku duże sieci sklepów zostały z około 21 milionami ton niewykorzystanych ubrań, które wymagały zniszczenia. Odpowiedzią Kornit Digital na te wyzwania jest tworzenie oraz rozwijanie technologii zastępujących dotychczasowe procesy produkcyjne. Są to m.in. rozwiązania umożliwiające nakładanie farby bezpośrednio na materiale, przeprowadzanie procesu farbowania bez użycia wody, tworzenie ekologicznego tuszu oraz wprowadzanie produkcji na żądanie.

Dziś cały proces produkcji nowych ubrań zajmuje wiele miesięcy. Kornit Digital dzięki swoim rozwiązaniom skraca ten czas do zaledwie tygodni, a nawet dni. Produkcja na żądanie i blisko domu klienta końcowego pozwala na tworzenie produktów w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu, zmniejszając tym samym problem nadmiernych odpadów oraz ograniczając koszty i zanieczyszczenie związane z transportem odzieży z fabryk do sklepów.

Michał Tomasik – Business Unit Director w Britenet wskazuje, że w Polsce na kierunkach technicznych kształci się około 70 tys. studentów rocznie. Oznacza to, że każdego roku na rynek pracy wchodzi około 15 tys. potencjalnych pracowników. Tym, co przyciąga duże międzynarodowe korporacje na polski rynek dostawców IT, jest duże doświadczenie we współpracy z zagranicznymi klientami, jakie posiadają rodzime firmy.

Britenet od ponad 16 lat funkcjonuje na polskim i zagranicznym rynku IT.