Tylko trzech na pięciu klientów dokończy zakupy, jeśli w sklepie będzie kolejka

Wielkie zniecierpliwienie

Aż 82 proc. osób unika sklepów, w których trzeba stać w kolejce, wynika z badania firmy Waitwhile. Okazuje się, że w obliczu kolejki, tylko trzech na pięciu klientów (58 proc.) zdecyduje się na dokończenie zakupów. Dwóch na pięciu kupujących pójdzie do konkurencji lub całkowicie zrezygnuje z zakupu.

Dlaczego tak się dzieje? Aż 67 proc. ankietowanych przyznało, że czekanie w kolejce nie wpływa na nich dobrze. Ich pierwsze skojarzenia ze sklepową kolejką to zdecydowanie negatywne emocje: uczucie nudy, irytacji, frustracji i zniecierpliwienia. Warto podkreślić, że ankietowanych, którzy zadeklarowali zniecierpliwienie, było w tegorocznym badaniu więcej w porównaniu do zeszłego roku aż o 176 proc. Długie oczekiwanie do kasy i niezbyt pozytywne doświadczenia mogą na trwałe zniechęcić do kupowania produktów danej marki czy w określonym punkcie sprzedaży.

– Obecna dynamika rozwoju sektora sprzedaży sprawia, że jego uczestnicy, aby móc konkurować na bardzo wymagającym rynku, muszą mieć solidne wsparcie w postaci technologii. Technologie umożliwiają dziś nie tylko coraz bardziej sprawne zaopatrzenie sklepów, automatyczne uzupełnianie zapasów czy poprawę efektywności. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane do poprawy obsługi klienta – rozładowywania tłumów w sklepie, wsparcia w decyzjach zakupowych czy umożliwienia bezobsługowej transakcji przy kasie. Dziś kasy samoobsługowe w sklepie stacjonarnym to minimum technologiczne, jakiego oczekują klienci – tłumaczy Adam Sienkiewicz, Head of Sales z Sagra Technology.

Coraz więcej sklepów, szczególnie sieciowych, oferuje kasy samoobsługowe, a nawet zupełnie autonomiczne punkty sprzedaży, w których klient za pomocą aplikacji wchodzi i wybiera produkty, za które jest automatycznie obciążany poprzez płatności online.

Po pierwsze klient

Obsługa klientów jest dziś bardzo istotna. Według danych Forrestera, uważa tak połowa ankietowanych osób, a kolejne 35 proc. ocenia ją jako „ważną”. Czyli w sumie aż 85 proc. konsumentów zwraca uwagę na to, jak przebiegają ich zakupy w sklepie i jeśli nie są z nich zadowoleni, chętnie to zademonstrują, na przykład przestając kupować w danym punkcie. Podobnie łatwo zrażają się do produktów – jeśli określona rzecz nie spełni ich oczekiwań, zmienią ją na inną.

W strategii rozwoju zakrojonej na dłużej niż jeden sprzedażowy sezon firmy powinny polegać na gromadzonych cyfrowych informacjach, które mogą być niezwykle pomocne w tworzeniu analiz predykcyjnych.

Według danych McKinsey, strategie długoterminowe, oparte na doświadczeniu, które zwiększają zadowolenie klientów o co najmniej 20 proc., mogą przynieść znaczne korzyści. Jakie? M.in. zwiększenie sprzedaży, od 15 do nawet 25 proc. czy zwiększenie zaangażowania klientów o 20-30 proc.

Oprócz rozwiązań pomagających klientom sfinalizować płatność, w sklepach bardzo dobrze sprawdzają się także technologie ułatwiające same zakupy. Są to m.in. aplikacje zapewniające nawigację wewnątrz sklepu, pomagające znaleźć produkty czy inteligentne półki z czujnikami, służące automatyzacji zaopatrzenia i zmniejszające konieczność ręcznych kontroli zapasów. Mogą to być też wirtualni asystenci, którzy pomogą wybrać produkt, a nawet znaleźć go w sklepie – to, oprócz poprawy samych zakupów, zmniejsza obciążenie pracą zatrudnionych w sklepie osób. Ważny jest także aspekt ekspozycji produktów w sklepie i merchandising, który można dziś w dużym stopniu monitorować i automatyzować dzięki technologii rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji.