Ulta Beauty rośnie dzięki SAS Customer Intelligence 360

O współpracy na NRF 2022 BIG SHOW

18 stycznia br. najwięksi światowi detaliści zebrali się w Nowym Jorku na corocznej konferencji organizowanej przez National Retail Federation, czyli największe na świecie stowarzyszenie handlowe. W wydarzeniu wziął udział lider analityki biznesowej - firma SAS. Przedstawiciele firmy opowiedzieli o tym, jak nowoczesne narzędzia analityczne mogą pomóc detalistom zwiększyć zaangażowanie klientów i dostarczyć wyjątkowe doświadczenia zakupowe.

Dan Mitchell, dyrektor działu retail i CPG w SAS, podkreślając rolę analityki i sztucznej inteligencji w budowaniu nowoczesnego biznesu powiedział: „Analiza danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych ma kluczowe znaczenie w obecnych niepewnych czasach”. Jako przykład przedstawiono wdrożenie platformy SAS Customer Intelligence 360 w amerykańskiej sieci Ulta Beauty.

Spersonalizowane doświadczenia zakupowe sekretem sukcesu

Trzydzieści jeden lat temu detalista przełamał schemat działania typowej drogerii. Ulta Beauty postawiło sobie za cel zaoferowanie konsumentom wszystkich produkty związanych z pielęgnacją urody w jednym miejscu, choć w różnych przedziałach cenowych i kategoriach. Dziś Ulta Beauty to jeden z najszybciej rozwijających się sprzedawców detalicznych na świecie. W czym tkwi jego sukces? Przede wszystkim koncentruje się na tworzeniu wysoce spersonalizowanych doświadczeń klientów, aby ich motywować i inspirować, budując jednocześnie ich lojalność. Firma SAS, dostarczając spółce narzędzie Customer Intelligence 360, wsparła proces porządkowywania i analizy ogromnej ilości danych o klientach.

Jak zarządzać bazą danych?

Z ponad 95% penetracją rynku i 34 milionami aktywnych członków w programie lojalnościowym Ultamate Rewards, sieć Ulta Beauty ma dostęp do ogromnej bazy danych własnych, co stanowi potężną przewagę konkurencyjną. Firma poszukiwała zatem platformy do zarządzania tymi zbiorami danych. Do współpracy wybrano właśnie SAS. Dzięki narzędziom analitycznym firma może zrozumieć, jak myślą jej klienci, czego poszukują i co wpływa na ichdecyzje zakupowe.

- Pomaganie klientom w wyborze produktów, oferowanie im doświadczeń dostosowanych do ich potrzeb i wartości, tworzy jeszcze bardziej satysfakcjonujące środowisko zakupów – uważa Kelly Mahoney, wiceprezes ds. marketingu w Ulta Beauty. - Połączenie najnowocześniejszych analiz, zaawansowanych możliwości CRM i głębokiej wiedzy z zakresu branży detalicznej, które zapewnia SAS, zwiększa nasze możliwości, aby spersonalizować każdą zakupową podróż klienta Ulta Beauty - dodaje.