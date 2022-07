Unilever przeznaczy 120 mln USD na badania, czym zastąpić olej palmowy w środkach czyszczących

Geno to firma z Doliny Krzemowej, która opracowała innowacyjny proces fermentacji, polegający na produkcji surfaktantu na bazie mikroorganizmów i cukrów. Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne, będące integralnym składnikiem wszystkich produktów czyszczących, jak żele, szampony, płyny do naczyń czy proszki do prania. Odpowiadają za powstawanie piany w kontakcie produktu z wodą i rozpuszczanie cząsteczek brudu.

Do produkcji środków powierzchniowo czynnych wykorzystuje się dziś na szeroką skalę olej palmowy i pochodne ropy naftowej. Innowacyjna biotechnologia opracowana przez Geno pozwoli produkować surfaktanty poszerzając bazę dostępnych obecnie źródeł surowców. Wstępne szacunki pokazują, że produkcja surfaktantu z mikroorganizmów może zredukować ślad węglowy nawet o 50 proc. w porównaniu do środków z oleju palmowego. Z tego powodu wspólna inicjatywa Unilevera i Geno może wprowadzić nowe otwarcie w wartym 625 mld USD rynku środków czyszczących dla domu i ciała.