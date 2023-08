UNITRA pokazała ceny

W 1958 r. utworzono Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Zjednoczenie Przemysłu Teletechnicznego w Warszawie, które w 1961 r. połączono w UNITRĘ. W 1971 r. powstało Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego Unitra, które w swojej szczytowej formie zatrudniało 100 tys. osób.

W 1978 r. UNITRĘ podzielono na Unitra-Elektron i Unitra-Dom. W 1982 r. zjednoczenia zostały zlikwidowane, a przedsiębiorstwa elektroniczne uzyskały samodzielność. W wyniku przekształceń ustrojowych w 1989 r. wszystkie zjednoczenia i zrzeszenia zostały zlikwidowane.

UNITRA chce podbić rynek audio

Nowa UNITRA prezentuje ambitne strategie, w tym plany utworzenia własnej fabryki oraz działu rozwojowego, który będzie projektować sprzęt w zakładzie na Ursusie (Warszawa). Zgodnie z doniesieniami portalu dailyweb.pl, aktualnie zespół Unitry liczy 20 osób. Widać wyraźne dążenie do tworzenia produktów o charakterze bardziej rzemieślniczym, co potwierdzają również ceny oferowanego sprzętu, skierowanego przede wszystkim do wymagającej klienteli zainteresowanej sprzętem audio najwyższej jakości.

Od 30 czerwca trwa przedsprzedaż nowego asortymentu, którego premiera zaplanowana jest na 30 października. W dniu premiery nabywcy otrzymają także ekskluzywny dostęp do sprzętu przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek. Design produktów nawiązuje do klasycznych wzorców, kojarząc się ze starszymi produkcjami.

Ceny sprzętu UNITRA

KG-25 – kable głośnikowe 2,5 mm - 799 zł

KG-40 – kable głośnikowe 4 mm - 1699 zł

WSH-805 – wzmacniacz zintegrowany dual mono - 14 999 zł

CSH-801 – Odtwarzacz CD z DAC - 6 499 zł

GSH-801 – EDMUND Gramofon dla najbardziej wymagających - 14 999 zł

GSH-630 – FRYDERYK Gramofon 100% Unitra - 10 999 zł