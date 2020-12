UOKiK ostrzega przed inwestycjami wysokiego ryzyka, np. na rynku Forex czy w kryptowaluty, które są reklamowane z wykorzystaniem wizerunku celebrytów, gdyż mogą się one okazać piramidami finansowymi albo służyć kradzieży danych osobowych i wyłudzaniu kredytów.

"Ostrzegamy przed inwestycjami alternatywnymi, które obiecują ponadprzeciętne zyski w krótkim czasie i rzekomo bez ryzyka. Czerwona lampka powinna się zapalić konsumentom na hasła takie jak +zarabianie bez wychodzenia z domu+ czy +Pani X kiedyś była sprzątaczką, teraz zarabia miliony+. Szczególnie podatni na reklamy tego typu ofert są seniorzy, ale także ludzie młodzi - obyci w internecie, ale bez doświadczenia inwestycyjnego" - poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dodano, że do Urzędu trafiają skargi konsumentów, którzy dali się nabrać na reklamy bezprawnie wykorzystujące wizerunek celebrytów - ludzi sportu, mediów, biznesu - po to, aby przekonać do inwestowania w projekty wysokiego ryzyka. Chodzi o reklamy, jak np. zamieszczony w internecie fałszywy wywiad ze sławnym piłkarzem czy celebrytą telewizyjnym dot. inwestowania.

UOKiK przestrzegł, iż zdarzały się sytuacje, gdy oszuści pozyskiwali w ten sposób dane konsumentów, by na ich nazwiska zaciągnąć pożyczki.

Jako ryzykowne wskazano propozycje inwestycji np. w złoto, diamenty, grunty, odpady, kryptowaluty, udostępnianie reklam, przedmioty kolekcjonerskie, pakiety inwestycyjne czy instrumenty rynku Forex. Według Urzędu w tym wypadku zyski często mają zależeć od wprowadzenia innych osób do systemu, który okazuje się systemem promocyjnym typu piramida, co jest nieuczciwą praktyką rynkową i jest zabronione.

Zdaniem UOKiK szansa na zarobek w ramach takich przedsięwzięć jest niewielka, ponieważ choć konsument uzyskuje na początku niewielkie sumy na zachętę, to jednocześnie wpłaca do systemu niewspółmiernie większe kwoty. Na dodatek tego typu platformy inwestycyjne są przeważnie zarejestrowane poza UE, więc dochodzenie roszczeń jest trudne i kosztowne lub wręcz niemożliwe.

W związku z zagrożeniami UOKiK od lipca prowadzi kampanię "Sprawdzaj, czytaj, pytaj!" z poradami, jak się ustrzec przed oszustami i utratą pieniędzy. W ramach akcji uczula, m.in. by wystrzegać się systemów promocyjnych typu piramida. Polegają one na tym, że konsument jest namawiany do udziału w "projekcie" w systemie sprzedaży w zamian za obietnicę wynagrodzenia lub innych korzyści materialnych, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób, a nie od sprzedaży czy konsumpcji produktów.

Urząd przestrzega także przed pochopnymi inwestycjami w instrumenty finansowe rynku Forex. Wskazuje, iż co do zasady przeznaczone są dla doświadczonych inwestorów, którzy akceptują ryzyko poniesienia strat. Podkreśla, że platformy foreksowe kuszą możliwością szybkiego i łatwego zarobku, ale w rzeczywistości w większości przypadków model inwestycyjny jest taki, że konsument "zakłada się" z twórcą platformy inwestycyjnej, który jednocześnie określa reguły oraz kwotowania transakcji walutowych. Zysk konsumenta jest stratą platformy foreksowej i odwrotnie - strata konsumenta jest zyskiem platformy.