Upfield Katowice dostarczy do sklepów ekologicznie margaryny i sery

Transformacja energetyczna Upfield

Upfield to producent żywności pochodzenia roślinnego. W Polsce firma zatrudnia ponad 500 osób. Większość stanowią pracownicy fabryki Upfield w Katowicach, z której Delma, Flora, Rama i Kasia oraz inne produkty z naturalnych olejów roślinnych trafiają do sklepów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Produkty Upfield są również wykorzystywane przez szefów kuchni w ponad 6000 polskich restauracjach i hotelach (dane za 2019 r.).

Zrealizowany projekt jest przykładem efektywnej transformacji energetycznej, o szczególnym znaczeniu biznesowym oraz środowiskowym. Dzięki modernizacji zakład Upfield zyskał wysokowydajne źródło pary o niskim śladzie węglowym, co w skali roku przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o ponad 9 tys. ton. To jedno z pierwszych z szeregu opracowanych przez Dalkię rozwiązań wspierających transformację energetyczną tego zakładu.

Inwestycję prowadzono w ramach podpisanego 25 marca 2022 roku listu intencyjnego pomiędzy Grupą Dalkia Polska a Upfield Manufacturing, światowym liderem w segmencie roślinnych alternatyw dla nabiału, znanych m.in. pod markami „Rama”, „Flora” i „Violife”. W wyniku porozumienia Dalkia została partnerem w procesie transformacji energetycznej zakładu produkcyjnego Upfield w Katowicach.

- Wyzwaniem dla projektu było już samo usytuowanie kotłowni, która miała powstać w pobliżu torów kolejowych i już istniejącej dookoła infrastruktury. Dodatkowo budynek wzniesiono na terenach pogórniczych, które charakteryzować się mogą niestabilnym podłożem, a w konsekwencji koniecznością palowania pod całą konstrukcją – podkreśla Marek Zdanowicz, prezes Dalkia Polska Solutions.

Istotny był także odpowiedni dobór kotłów parowych wraz z osprzętem oraz wyposażeniem dodatkowym i automatyką. Dalkia dokonała wyboru najlepszych kominów wraz z zabezpieczeniami BHP i króćcami pomiarowymi, które musiały odpowiadać wytycznym zawartym w decyzji środowiskowej. Dodatkowo została uruchomiona stacja uzdatniania wody obejmująca zmiękczanie, filtry węglowe, filtry mechaniczne oraz odwróconą osmozę wraz ze zbiornikiem wody.

Globalny cel neutralności węglowej

Dalkia przeprowadziła również kompleksowo proces przepięcia istniejącej instalacji pary, zasilanej z sieci będącej własnością spółki Dalkia Polska Energia (DPE) do projektowanej instalacji pary, zasilanej z projektowanych kotłów parowych. Cały proces musiał się odbyć z zachowaniem ciągłości pracy zakładu, przy dostępnej przerwie technologicznej wynoszącej zaledwie 2 dni robocze.

Wykonany budynek składa się obecnie z pomieszczenia kotłowni oraz rozdzielni elektrycznej, w której znajdą się urządzenia sterujące i elektryczne. W pierwszym etapie inwestycji zainstalowano 2 kotły, natomiast docelowo w kotłowni mogą działać 3 kotły.

- Uruchomiona inwestycja zabezpiecza nasze potrzeby produkcyjne na wiele lat. To rozwiązanie nowoczesne, energooszczędne i – co równie istotne – skalowalne. Specjaliści firmy Dalkia przeprowadzili proces inwestycyjny zgodnie z przyjętymi założeniami, pokonując wyzwania towarzyszące projektowi kreatywnie i z największą starannością. Nowe źródło pary uruchomiliśmy z zachowaniem ciągłości pracy zakładu, co w przypadku produkcji jest równie ważne, co sama inwestycja. Dzięki współpracy z firmą Dalkia przybliżamy Upfield do osiągnięcia globalnego celu neutralności węglowej do 2030 roku – przyznaje Andrzej Guzik dyrektor fabryki Upfield Katowice.

Upfield działa od 1871 roku. Wytwarza roślinne produkty do smarowania oraz sery, oferując konsumentom na całym świecie asortyment ponad 100 marek, jak m.in. Flora, Rama, Blue Band, ProActiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock i Violife. Posiada 17 zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, dokonuje transformacji energetycznej i cyfrowej poprzez dwa obszary działalności: produkcję mediów dla przemysłu przy wykorzystaniu energii odnawialnych i z odzysku oraz efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Oferuje klientom „szyte na miarę” rozwiązania, dostosowane do potrzeb każdego budynku czy zakładu przemysłowego.