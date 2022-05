Usługa skanuj i płać w sklepach IKEA

Funkcja czerpie z obu światów to, co najlepsze, czyli możliwość fizycznych zakupów (obejrzenia produktów w sklepie) i szybką płatność z pomocą aplikacji.

Klienci mają teraz możliwość samodzielnego skanowania produktów telefonem podczas wkładania ich do koszyka lub torby. Następnie z wygenerowanym kodem QR udają się do kas samoobsługowych, w których czas transakcji wynosi średnio 60 sekund. Produktów nie trzeba ponownie skanować i przepakowywać. Funkcjonalność usługi skróciła łącznie czas spędzony przy kasie o ponad 50%.

Usługa „Skanuj i Płać” to alternatywa nie tylko dla kas tradycyjnych, ale i samoobsługowych

Czas realizacji płatności z tą funkcją to jedna minuta, co poprawia efektywność transakcji i skraca kolejki do kasy. Klient nie traci czasu na skanowanie produktów przy kasie oraz przepakowywanie do własnej torby. Ponadto według naszych danych 95% klientów prawdopodobnie skorzysta z tej opcji podczas następnej wizyty i poleci ją znajomemu. Wersja testowa pojawiła się w maju 2021 w sklepie IKEA w Jankach, a obecnie działa również w Krakowie, Gdańsku, Targówku, Poznaniu i Wrocławiu – mówi Justyna Nica, Liderka ds. spraw wdrażania rozwiązań płatniczych, IKEA Retail w Polsce.

Aplikacja IKEA

Aplikacja Mobilna IKEA to nie tylko inspiracje i pomysły na urządzanie wnętrz, ale przede wszystkim przydatne narzędzia, z których korzysta już prawie 1,5 mln użytkowników.

Pobranie aplikacji z App Store (iOS) lub Google Play (Android) oraz zalogowanie daje dostęp do przewodnika zakupowego, czyli możliwości tworzenia list, lokalizowania produktów w magazynie samoobsługowym lub sprawdzania dostępności artykułów w sklepach. To także dostęp do karty IKEA Family z poziomu telefonu oraz opcja dokonywania zakupów online. Od niedawna została wyposażona w funkcję szybkich płatności „Skanuj i Płać” w sklepach stacjonarnych.

- Dodatkowe funkcje, pozwalające na przygotowanie się do zakupów i ich realizację, np. za pomocą usługi Skanuj i Płać, usprawniają proces oraz oferują klientom nowe możliwości. Aplikacja jest jednym z naszych kluczowych narzędzi, które w pełni wspierają omnikanałowość i w których widzimy duży potencjał – podkreśla Jakub Świdziński, p.o. Lider ds. Wdrażania Rozwiązań Digital, IKEA Retail w Polsce.