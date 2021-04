Użytkownicy aplikacji Modivo mogą sprawdzać, jak prezentują się w konkretnych stylizacjach

fot. Modivo

Modivo.pl, sklep z odzieżą premium należący do eobuwie.pl wystartował z programem lojalnościowym MODIVO FASHION CLUB (MFC). Projekt został uruchomiony kilka tygodni temu i zgromadził już ponad 37 tys. aktywnych użytkowników.

Uczestnictwo gwarantuje dostęp do wielu benefitów, m.in. dedykowanych rabatów, promocji i prezentów.



Marka wprowadziła również nowości w aplikacji Modivo. Klienci mogą zestawiać ze sobą wybrane produkty i sprawdzać, jak prezentują się w konkretnych stylizacjach. Wystarczy dodać je do kategorii “ulubione” i za pomocą kilku kliknięć łączyć w dowolne kompozycje.



- To nowatorskie rozwiązanie, szczególnie wartościowe w czasie pandemii, kiedy sklepy stacjonarne są zamknięte lub działają z wieloma ograniczeniami. Pozwala także na znaczne skrócenie samego procesu zakupowego. Wybrane stylizacje możemy zamawiać z poziomu aplikacji, bez konieczności dodawania każdego produktu z osobna do koszyka - mówi Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl oraz Modivo.