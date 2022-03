Voiceboty w roli rekruterów. Czy pracowników będzie zatrudniać sztuczna inteligencja?

Z rozmów przeprowadzonych z ponad 21 tys. osób aplikujących o pracę wynika, że już podczas wstępnego wywiadu telefonicznego z Voicebotem średnio ⅓ kandydatów jest niedopasowana do stanowiska.

HR Voicebot to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które przejmuje najbardziej czasochłonne etapy procesu rekrutacji: selekcja CV, rozmowy telefoniczne, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, informacja zwrotna dla kandydatów, wprowadzanie danych HRM oraz raportowaniu.

APIFONICA za pośrednictwem Voicebota przeprowadziła ponad 21 tysięcy rozmów z osobami aplikującymi o pracę, w Polsce oraz 5 innych krajach, dla ponad 20 klientów biznesowych. Średnia dotarcia do kandydatów była na poziomie 92%, a 73% ukończyło rozmowę pre-kwalifikacyjną, podczas gdy 63% z aplikujących zostało zakwalifikowanych do ostatecznej rekrutacji.

- Wdrażając HR Voicebota firmy są w stanie zaoszczędzić od 50-70% bezpośrednich kosztów pracy swoich rekruterów mierzonych w roboczogodzinach, biorąc pod uwagę przeanalizowanie i zweryfikowanie wszystkich aplikujących kandydatów. Jednak finansowe oszczędności to nie wszystko. Większość mangerów HR zwraca uwagę na natychmiastowy kontakt z kandydatem po złożeniu aplikacji, co przekłada się na pozytywne doświadczenia aplikujących – mówi Bartosz Malinowski, Head of Voicebot Department w firmie APIFONICA.com.

Należy jednak pamiętać, że automatyzacja w żadnym wypadku nie zastępuje pracowników zajmujących się rekrutacją. HR Voicebot to asystent, który pomaga rekruterom być bardziej produktywnymi w pracy i uwalnia czas na zadania, z którymi tylko człowiek może sobie poradzić - dodaje.