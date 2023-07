Volvo ma skórę do tapicerek z plastikowych butelek a Contintental z fusów do kawy

Volvo Cars wprowadzając elektryczne Volvo XC40 zadeklrowała, że skóra naturalna przestanie być wykorzystywana w elektrycznych modelach samochodów. Od 2030 roku firma będzie oferować wyłącznie samochody o napędzie elektrycznym, zatem proces odchodzenia od tapicerek skórzanych jest już konkretnie osadzony w czasie. W duchu tej obietnicy stworzono kolejne elektryczne modele Volvo: C40, a następnie EX90 i EX30.

26 czerwca, w showroomie Volvo Car Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 89 wystawione zostały dwie instalacje artystyczne stworzone przez Agatę Stanulę oraz Halinę Mrożek. Dzieła powstały z materiałów, które wykorzystywane są przy produkcji Nordico.

Nordico z plastikowych butelek zamiast skóry naturalnej

W dotyku ma ono podobne właściwości do wysokiej jakości skóry. Powstaje z przetworzonych butelek PET, materiałów pochodzenia biologicznego z ekologicznych upraw leśnych Szwecji i Finlandii oraz korków winiarskich pochodzących z recyklingu. Dodatkowym atutem jest niski ślad węglowy powstający przy produkcji Nordico, który jest aż do 74% niższy w porównaniu do materiałów skórzanych.

Nordico jest lżejsze od skóry naturalnej i jego zastosowanie pozwala na obniżenie wagi samochodu od 3 do 6 kg (w zależności od modelu).

Polscy dealerzy Volvo podejmują także inne inicjatywy. Nadają drugie życie starym banerom reklamowym, tworząc z nich torby oraz posłania dla bezdomnych zwierząt i czworonożnych podopiecznych miejskich schronisk. Ze starych części samochodowych tworzą biżuterię, podejmują inicjatywy sprzątania rzek, czy stawiają na dachu salonów ekologiczne pasieki pszczół. Dodatkowo Volvo Poland ogranicza w całej sieci materiały drukowane, całkowicie zrezygnowano również z wielu jednorazowych przedmiotów wykonanych z plastiku.

Fabryki Volvo Cars są zasilane z odnawialnych źródeł energii. Do produkcji najnowszego modelu EX30 używa się materiałów z recyklingu: aż 25% aluminium, 17% stali i 17% tworzyw sztucznych każdego z tych aut pochodzi z odzysku. To wszystko zmierza do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej we wszystkich obszarach działalności marki do 2040 roku.