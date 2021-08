W 2022 r. detaliści wydadzą ponad 7,5 mld dolarów na technologie wykorzystujące SI

Inwestując w sztuczną inteligencję i jej zdolność do szybkiego i dokładnego analizowania zebranych danych, sprzedawcy detaliczni będą w stanie sprostać jednym z największych wyzwań: planowaniu zamówień i prognozowaniu popytu.

Dzisiaj handel detaliczny polega na tworzeniu unikalnych doświadczeń klientów i bezproblemowej obsługi klienta. Wykorzystując sztuczną inteligencję do zwiększania zaangażowania klientów, personalizacji i zapewniania wsparcia zespołom sprzedaży, nowe technologie mają szansę na utrzymanie klientów i zwiększenie sprzedaży.

Sztuczna inteligencja na dziś

- Widzimy znaczny wzrost wdrożeń wirtualnych asystentów, automatów pozwalających składać zamówienia w fast foodach czy kas samoobsługowych w sklepach detalicznych. SI umożliwia m.in. personalizację, czyli optymalne dopasowanie oferty do indywidualnych zachowań i preferencji zakupowych klientów. Technologia ta wraz z uczeniem maszynowym śledzi poprzednie wybory klientów i tworzy analizy predykcyjne, aby móc w przyszłości prognozować zakupy – tak przedstawia zastosowanie SI w praktyce Krzysztof Stojek, Solution Architect z Sagra Technology, firmy, która tworzy systemy klasy CRM i integruje dane dla organizacji z sektora produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

– Co więcej, wirtualni asystenci wbudowani w witrynę internetową sklepu mogą również pomóc w przewidywaniu zachowań klientów przed rozpoczęciem zakupów. Jeśli klient pyta o zwrot lub o to, kiedy produkt może wrócić do oferty czy o alternatywną opcję dostawy, wirtualny asystent może automatycznie udzielić informacji. Dziś klienci dzięki sztucznej inteligencji mają zagwarantowane zakupy spersonalizowane, co nie byłoby możliwe np. dekadę temu – wyjaśnia Krzysztof Stojek.

Global Market Insights przewiduje, że nakłady na sztuczną inteligencję w handlu detalicznym do 2024 roku wyniosą 8 miliardów dolarów. Coraz większą rolę odgrywać będą tzw. pracownicy cyfrowi, czyli smartfony, tablety oraz kioski interaktywne w sklepach. Ich wykorzystanie będzie pomagało w stworzeniu nowych doświadczeń konsumenckich. Jednocześnie coraz częściej wirtualni asystenci w sklepie będą mieć dostęp do historii zakupów i indywidualnych preferencji, będą śledzić wizyty w sklepie i umożliwiać stworzenie kompleksowego obrazu klienta.