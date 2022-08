W Polsce można płacić odciskiem palca

W grudniu ubiegłego roku Bank Pocztowy rozpoczął wydawanie kart biometrycznych dla firm, jako jedna z pierwszych instytucji w Europie.

W I edycji sprzedaży limitowanej oferowanych jest 950 sztuk kart biometrycznych. Najpierw uruchamiana jest sprzedaż dla Klientów, którzy posiadają już rachunek w Banku Pocztowym.

Odcisk palca przy kasie?

- Karty biometryczne to zupełnie nowa jakość w zakresie bezpieczeństwa realizacji transakcji bezgotówkowych. Odcisk palca, a mówiąc precyzyjniej pozyskany wzorzec biometryczny odcisku linii papilarnych palca, jest czymś unikatowym dla każdego człowieka. Oznacza to, że wyeliminowane zostaje ryzyko dokonania transakcji zbliżeniowej przez kogoś innego niż prawowity posiadacz karty. Mam nadzieję, że udostępnienie klientom indywidualnym kart biometrycznych jeszcze bardziej spopularyzuje transakcje bezgotówkowe w Polsce. Jesteśmy pierwszym bankiem na rodzimym rynku, który wprowadza to innowacyjne rozwiązanie dla klientów indywidualnych i jednocześnie jednym z nielicznych w Europie – komentuje Sylwia Kosidło, Dyrektor Departamentu Bankowości Cyfrowej i Usług Płatniczych Banku Pocztowego Banku Pocztowego.

- Karta jest nie tylko niezwykle bezpieczna dzięki biometrii, ale wyposażona również w takie benefity jak ubezpieczenie zakupów internetowych czy Program lojalnościowy Mastercard Bezcenne Chwile. Klient może nią wypłacać gotówkę bezpłatnie ze wszystkich bankomatów na świecie. Karta jest dostarczana kurierem, wraz z niewielkim urządzeniem, dzięki któremu Klient może na karcie zarejestrować biometryczny wzorzec odcisków dwóch swoich palców – możliwość zarejestrowania drugiego palca dodaliśmy dla wygody naszych Klientów, na wypadek zajętej jednej ręki, czy też płatności dokonywanej najczęściej lewą ręką, jak przy płaceniu z samochodu za autostradę czy przy zamawianiu jedzenia w drodze. Karty zabezpieczonej biometrycznie Klient może używać zarówno zbliżeniowo jak i tradycyjnie, nie jest wymagane podanie PINu – co często jest barierą w używaniu kart, a właściciel jest chroniony w przypadku kradzieży czy zgubienia karty – dodaje Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych.

Kartą biometryczną można realizować wszystkie transakcje, niektóre będą wymagały kodu PIN np. będzie on wymagany przy stykowych wypłatach gotówki z bankomatów i wpłatach we wpłatomatach. Kartą można tez realizować płatności internetowe oraz dodać do portfeli cyfrowych udostępnianych przez Bank.

Specjalny bezpłatny pakiet ubezpieczeń zakupów on-line obejmuje między innymi ochronę od utraty zakupów do kwoty 6000 zł, w ciągu 30 dni od zakupu. Używając tego rozwiązania klienci Banku Pocztowego mają także możliwość przedłużyć o 1 rok gwarancję na wszystkie produkty RTV/AGD oraz elektroniczne zakupione do kwoty 6000 zł. Mogą również uzyskać zwrot płatności do kwoty 2000 zł, jeśli okaże się, że zakupiony przez nich produkt można kupić taniej w innym sklepie, tym samym Klienci zyskują gwarancję najniższej ceny.

Karty oraz potrzebne do rejestrowania biometrycznego wzorca odcisku palca czytniki dostarcza francuska firma Thales, która jest autorem tego innowacyjnego produktu. Co ważne, wzorzec biometryczny odcisku palca zapisywany będzie tylko i wyłącznie na karcie płatniczej. Dane nie będą przechowywane w czytniku, w systemach banku, ani też przesyłane do terminala POS lub bankomatu podczas realizacji płatności.