W ramach M/platform działa 10 tysięcy sklepów i 10 producentów

Do cyfrowej platformy usług M/platform dołączyło 10 tysięcy sklepów i 10 producentów. Wśród producentów uczestniczących w programie M/promo+ znajdują się Grupa Żywiec, Browar Namysłów, Tymbark MWS i Lubella Food z Grupy Maspex, Colian Holding, CEDC International, Lotte Wedel, Stock Polska, Żywiec Zdrój z Grupy Danone oraz Unilever, więc detaliści, mogą pokryć promocyjnymi ofertami większość kategorii w swoich sklepach.

- W tej chwili oferujemy około 80 akcji jednocześnie, to prawdopodobnie największa wielokategoryjna, ogólnopolska promocja w małych sklepach w historii – mówi Robert Tomaszewski, prezes grupy kapitałowej COMP, która stworzyła M/platform.

Program M/promo+ i rozwiązanie M/platform stwarza niedostępną dotąd płaszczyznę komunikacji i pozwala, choć wirtualnie, budować zaufanie i trwałe relacje z właścicielami sklepów małego formatu. Program daje możliwość dotarcia z ofertami promocyjnymi bezpośrednio do danego punktu sprzedaży kanału tradycyjnego – dodaje Jan Kolański, prezes Colian Holding S.A., polskiego producenta słodyczy, napojów i kulinariów.

Promocje stanowią 20-30% obrotu na rynku. W naszym przypadku wartość sprzedaży w promocji to od kilkunastu do ponad 20% oferty producentów. Obserwujemy 59,6% wzrostu wartości koszyka, w którym choć jeden produkt jest w promocji. Natomiast na pojedynczym, promowanym produkcie obserwowaliśmy nawet 140% wzrostu – stwierdził Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes COMP Platforma Usług S.A., operatora platformy.

- System pozwala na to, aby promocja została zindywidualizowana. Jednocześnie to sklep ma pełną swobodę wyboru, w której akcji bierze udział, nie są one bowiem obowiązkowe – podsumował Tomasz Jasinkiewicz.