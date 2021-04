W USA rośnie liczba zwolenników powstrzymania ekspansji Amazona, Google, Facebooka

Josh Hawley, republikański senator, optuje za wdrożeniem drastycznych regulacji dla tzw. Big Techów, by powstrzymać ich nieograniczoną ekspansję – informuje cyfrowa.rp.pl. Złożył on projekt ustawy zakazującej fuzji i przejęć. I nie ukrywa, że jest w tym wszystkim wątek polityczny. Senator oskarża bowiem koncerny o tłumienie konserwatywnych głosów w przestrzeni cyfrowej.

Ustawa miałyby zakazać takim gigantom jak Apple, Facebook, Microsoft, Google, czy Amazon przejmowania innych firm. Zakaz akwizycji, który miałby poskromić apetyt Big Techów, ma już za oceanem rosnące grono zwolenników. W Senacie USA pojawiła się koncepcja, by zakazem objąć wszystkie przedsiębiorstwa, których wycena sięgnie co najmniej 100 mld dol. Jak pisze Reuters cel jest jeden – ograniczenie zdolności takich koncernów do zwiększania swojej dominacji.

więcej na cyfrowa.rp.pl