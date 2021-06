Walmart wyposaży pracowników w smarftony ze specjalną aplikacją

Walmart chce, by personel pracował wydajniej, fot. za Walmart

Walmart wprowadza nową aplikację dla personelu, aby uprościć niektóre codzienne zadania i poprawić obsługę. Wszyscy pracownicy sklepów (740 tys.) do końca roku otrzymają za darmo nowy smartfon Samsunga.

W godzinach pracy pracownicy będą mieli dostęp tylko do funkcji roboczych aplikacji. Jednak poza tymi godzinami mogą korzystać z nowego smartfona do użytku prywatnego. Amerykańska sieć supermarketów gwarantuje prywatność i obiecuje, że nie będzie miała dostępu do żadnych danych osobowych.

Aplikacja Me@Walmart został opracowany we własnym zakresie i wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak uczenie maszynowe, rozszerzona rzeczywistość i sztuczna inteligencja. Jest to aplikacja typu „wszystko w jednym”, z szeroką gamą funkcji. Na przykład pracownicy mogą przeglądać swój harmonogram na następne dwa tygodnie i w razie potrzeby zażądać zmian. Aplikacja działa również jako mobilny zegar czasu pracy.

Pracować szybciej i wydajniej

Dobra komunikacja to podstawa dobrego prowadzenia sklepu. Funkcja „push to talk” umożliwia pracownikom bezpośredni kontakt ze sobą, dzięki czemu mogą kontynuować pracę zespołową i szybko reagować na potrzeby klienta. Ponadto aplikacja zawiera aktywowanego głosem osobistego asystenta („Zapytaj Sama”), który udziela szybkich odpowiedzi na pytania pracowników.

W nadchodzących miesiącach Walmart planuje dodać do aplikacji kolejną funkcję, która pomoże pracownikom magazynu szybciej dostarczać towary na sklep. Zamiast skanować każde pudełko z osobna, będą mogli po prostu oznaczyć gotowe pakunki przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości. Testy wykazały, że ten system zajmuje tylko jedną trzecią czasu w porównaniu z procesem ręcznym.

Walmart nie jest pierwszym sprzedawcą detalicznym, który udostępnia swoim pracownikom smartfon: w zeszłym roku Colruyt w Belgii zrobił to samo. Firma z Halle chciała usprawnić komunikację wewnętrzną i pracować wydajniej przy użyciu tych urządzeń.