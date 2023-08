Warsaw UNIT z nowym najemcą. Firma Andersen otworzyła biuro w wieżowcu Ghelamco (zdjęcia)

Andersen zaaranżował swoje biuro na 23. piętrze wieżowca przy rondzie Daszyńskiego. Blisko 1600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej pozostanie do dyspozycji firmy na okres pięciu lat.

Międzynarodowa firma Andersen w Warsaw UNIT

- Decyzja Andersena o dołączeniu do naszej dynamicznie rosnącej społeczności jest potwierdzeniem udogodnień, innowacyjnych rozwiązań, zrównoważonego charakteru oraz lokalizacji, jakie oferuje Warsaw UNIT. Nasz biurowiec stwarza wszystkim swoim użytkownikom inspirujące miejsce pracy, sprzyjające kreatywności, współpracy i rozwojowi. Dziękujemy firmie Andersen za zaufanie i gratulujemy całemu zespołowi nowego biura w Warsaw UNIT – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

- Nowe biuro Andersena w Warsaw UNIT stanowi odważny krok naprzód w naszym dążeniu do sukcesu. Przechodząc przez te drzwi, wkraczamy w przestrzeń, która sprzyja współpracy, komunikacji i koleżeństwu. To tutaj będziemy pracować razem, aby stawić czoła wyzwaniom, odkrywać nowe możliwości i wyznaczać kurs na jeszcze większe wyżyny – mówi Valentin Kuzmenko, COO Andersen.

Andersen to międzynarodowa firma programistyczna, która od ponad 16 lat pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie rozwijać biznes poprzez implementowanie skutecznych rozwiązań cyfrowych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Jej specjaliści zdobyli bogate doświadczenie we wszystkich innowacyjnych technologiach i udowodnili swoją wiedzę szeroką gamą certyfikatów. Usługi Andersena wykraczają daleko poza zwykłe tworzenie oprogramowania, obejmuje również analizę biznesową, zarządzanie projektami, kontrolę jakości, usługi architektoniczne itp. Zespół Andersena to ponad 3500 wykwalifikowanych pracowników i ekspertów branżowych pracujących w 16 centrach rozwojowych, które są w stanie budować skuteczne rozwiązania z obszarów takich jak Healthcare, FinTech, Multimedia and Entertainment, IoT oraz E-commerce.

Warsaw UNIT zasilany w 100% czystą energią elektryczną

Liczący 46 pięter i 202 m wysokości Warsaw UNIT jest jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie wieżowców w Europie, doskonale wpisującym się w strategię ESG firmy Ghelamco. Budynek jako pierwszy w kraju otrzymał certyfikat WELL Core na poziomie Platinium i jako pierwszy wysokościowiec zdobył BREEAM z najwyższą możliwą oceną Outstanding. Potwierdzeniem jego zrównoważonego charakteru są także: WELL Health-Safety Rating, Green Standard Building oraz „Obiekt bez barier”.

O energooszczędny i niskoemisyjny charakter Warsaw UNIT codziennie dba ponad 40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego systemu BEMS. Dzięki temu i wielu innym rozwiązaniom, zużycie energii w wieżowcu jest nawet o blisko 30% mniejsze niż w porównywalnych budynkach wysokościowych. Warsaw UNIT będzie także pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w 100% czystą energią elektryczną, dzięki własnym farmom fotowoltaicznym.

W Warsaw UNIT funkcjonuje opracowany przez Ghelamco autorski system operacyjny Signal OS z własną aplikacją, która daje najemcom i zarządcom wiele możliwości, w tym czynnego uczestnictwa w procesie zrównoważonego gospodarowania mediami. W biurowcu zastosowano także rozwiązania antypandemiczne, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i systemach wentylacji.

Projekt Ghelamco wyróżnia architektura i oryginalne rozwiązania, jak falująca na wietrze fasada kinetyczna w formie smoczej łuski czy Skyfall Warsaw – podniebny, w pełni przeszklony taras widokowy z opadającą podłogą, gwarantujący gościom niezapomniane wrażenia.