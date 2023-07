Warta Poznań otwiera się na startupy. Przesyłki ze sklepu kibica w eko opakowaniach

Warta Poznań rozpoczyna współpracę z polskim startupem Znika

Warta Poznań, będąca jedynym klubem polskiej ekstraklasy z opracowaną strategią ESG, bardzo mocno stawia w swojej działalności na ekologię i zrównoważony rozwój.

- Zieleń to nie tylko barwy naszej drużyny, ale realna wartość jaka idzie za marką Warty Poznań. Jesteśmy klubem z misją i jasną wizją związaną z ekologią, społecznością i sportem. Klub piłkarski to nie tylko mecze widziane w telewizji, ale także szkółka młodych adeptów piłki nożnej czy drużyna i rozgrywki amp futbolu. Chcemy, żeby wszyscy widzieli, że warto angażować się w sport i poprzez niego wpływać na pozytywną zmianę otoczenia, w tym w obszarze ekologii. Staramy się to robić na wielu poziomach i cały czas się uczymy. Ostatnio dołączyliśmy do inicjatywy europejskich klubów piłkarskich ,,Forever Green”, gdzie wspólnie z np. Realem Betis czy Manchesterem United opracowujemy i wdrażamy standardy proekologiczne - opisuje Jarosław Żubka, pełnomocnik zarządu ds. ESG i wizerunku Warty Poznań.

Trawa nie tylko na boisku

Kluby piłkarskie prowadzą działania związane z rozpowszechnianiem swojej marki, a także budowaniem przywiązania kibiców do klubu. Podstawowym działaniem tego typu, jest prowadzenie sklepów kibica.

- Miesięcznie wysyłamy kilkaset paczek do naszych kibiców lub partnerów. Od dłuższego czasu szukaliśmy sposobu na wprowadzenie jednej z naszych najważniejszych wartości, jaką jest ekologia, także do tego obszaru działalności. Dzięki współpracy z zespołem Znika wdrożyliśmy w 100% naturalne i biodegradowalne opakowania. Zarówno koperty, jak i kartony są wykonywane z materiałów z recyklingu lub z trawy. Zwracamy uwagę na detale, ponieważ nawet taśma klejąca jest ze składników naturalnych i jest całkowicie kompostowalna - komentuje Jan Jezierski, kierownik ds. relacji B2B Warty Poznań.

Koperty, jak i kartony od Znika są wykonywane z materiałów z recyklingu lub z trawy, fot. mat. pras.

Biodegradowalne opakowania tworzone przez firmę Znika to nie tylko ekologia związana z elementem życia produktu po jego użyciu. Kartony czy koperty z trawy to przede wszystkim redukcja wody i energii potrzebnej na produkcję opakowania o ponad 90%.

W Znika wierzymy, że tworząc bardziej zrównoważone opakowania i etykiety, jesteśmy w stanie znacząco zredukować zanieczyszczenia środowiska. Co więcej, wspieramy w tym procesie firmy, które są świadome i tak samo jak my chcą realnej zmiany, a ekologia nie jest dla nich tylko hasłem PRowym - komentuje Michał Kruszyński, CEO Znika.

- Współpraca ze Znika jest dla nas dopiero początkiem wspólnej drogi ze startupami. Już prowadzimy rozmowy z kolejnymi spółkami i liczę, że niebawem będziemy mogli opowiedzieć o kolejnych partnerstwach, które docelowo zbudują cały ekosystem innowacji wokół naszego klubu - komentuje Jan Jezierski.