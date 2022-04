Wartość Metaverse w 2030 r. ma wynieść 8-13 bln USD

Sam rynek urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości (VR) ma w 2030 r. osiągnąć wartość 1-2 bln USD.

Wielkość tego rynku będzie raczej wyznaczać zastosowanie nowych narzędzi do współpracy w pracy, wytwarzania nowych produktów, edukacji, reklamy, cyfrowych wydarzeń i usług publicznych.

Na ten moment realizacja wizji Metaverse nie jest jeszcze możliwa. Szacuje się, że potrzeba około tysiąckrotnego wzrostu mocy obliczeniowej, aby móc w ogóle zasilić Metaverse.

Na temat Metaverse rozmawialiśmy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022

Metaverse - co to takiego?

Sam rynek urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości (VR) ma w 2030 r. osiągnąć wartość 1-2 bln USD, a liczba ich użytkowników ma w tym samym roku dojść do 1 mld osób wraz ze wzrostem ogólnej liczby internautów do 5 mld w tym samym roku – informuje PIE.

- Metaverse to kolejny etap rozwoju internetu (zwany też Web3), proponowany przez największych internetowych graczy. W założeniu, ma być na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czyli umożliwić pełne przenikanie się sfery rzeczywistej i wirtualnej. Dziś wirtualna rzeczywistość kojarzy nam się głównie z grami komputerowymi, jednak Metaverse wykracza daleko poza tę sferę – tłumaczy PIE.

Eksperci PIE oceniają, że wielkość tego rynku będzie raczej wyznaczać zastosowanie nowych narzędzi do współpracy w pracy, wytwarzania nowych produktów, edukacji, reklamy, cyfrowych wydarzeń i usług publicznych. Całość oparta ma być na technologii blockchain, umożliwiającej transakcje w wirtualnym świecie, a także ma za zadanie zrestrukturyzowanie internetu w bardziej zdecentralizowaną stronę, w której informacje przetwarzane są przez wielu użytkowników jednocześnie.

Wizja przyszłości

- Metaverse pozostaje obecnie na etapie obietnic – pewnej wizji rozwoju internetu. Na ten moment jej realizacja nie jest jeszcze możliwa. Szacuje się, że potrzeba około tysiąckrotnego wzrostu mocy obliczeniowej, aby móc w ogóle zasilić tak skonstruowany Metaverse. Co więcej, skokowo musiałaby się poprawić infrastruktura telekomunikacyjna, aby nie było problemów z opóźnieniami (latency), a do tego potrzebne jest pełne wdrożenie sieci 5G, oferujących tego typu parametry. Dodatkowo, dochodzą problemy z interoperacyjnością różnych systemów w ramach jednego Metaverse. Sam blockchain też ma problemy ze skalowalnością i trudno będzie technologicznie obsłużyć tylu użytkowników – podsumowuje PIE.