Wasz Sklep SPAR uruchomił drugi magazyn - w Czeladzi

fot. Wasz Sklep SPAR, magazyn

Wasz Sklep SPAR uruchomił nowe centrum logistyczne w Czeladzi. Powierzchnia magazynu wynosi ok. 8800 m², z czego 4000 m² stanowi cześć chłodzona, a 4000 m² przeznaczone jest na artykuły suche, zaś pozostałe 800 m² na pomieszczenia administracyjno-socjalne. Magazyn wesprze logistykę sieci realizowaną z centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego pod Poznaniem.



Centrum posiada lokalizację w okolicach Sosnowca i będzie zaopatrywało placówki partnerów z południowej i południowo-wschodniej części Polski. Docelowo zaoferuje 1600 SKU – w tym około 750 SKU artykułów suchych i 850 SKU produktów świeżych.

- Zakładamy, że rocznie będzie dołączać do nas przynajmniej 50 nowych sklepów. Nie boimy się też małych miast – na każdy format i rozmiar sklepu mamy pomysł. Sklepy SPAR z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu, w którym działają – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR.



Sieć uruchomiła usługę SPAR Drive w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł. Klienci wybranych sklepów mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez Internet na parkingu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa zostanie wdrożona do końca kwietnia łącznie w 11 miastach w Polsce. Sieć SPAR zakłada również uruchomienie obu usług w maju w kolejnych 12 placówkach, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.