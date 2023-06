Wdrożenie e-Doręczeń Poczty Polskiej – firmy muszą się przygotować do obowiązku

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń m.in. dla firm wpisanych do KRS przypada na 10 marca 2024 r. Ale już dziś każdy przedsiębiorca może przygotować się wcześniej do wymogu korzystania z doręczeń elektronicznych przy wykorzystaniu własnego systemu kancelaryjnego.