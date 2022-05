WEBCON wdrożył platformę low-code dla Haddad Brands. Obsługuje 30 aplikacji

Tuż przed wybuchem pandemii, WEBCON otworzył pierwszy oddział w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z ideą wzrostu organicznego, krakowska firma nie przejęła żadnej amerykańskiej spółki, lecz tworzy ją samodzielnie od podstaw. Dyrektorem oddziału WEBCON w USA, został Mike Fitzmaurice, autorytet w dziedzinie Microsoft SharePoint, metodyki workflow oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie – mówi Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.



WEBCON, obecnie największy producent oprogramowania low-code i jeden z największych dostawców systemów obiegów dokumentów w Polsce, działa w Amerce Północnej i Europie. Z jej rozwiązania korzysta ponad 850 firm w 30 krajach. Wielu klientów korzysta z usług międzynarodowej sieci partnerskiej WEBCON, która skupia ponad 70 integratorów systemów IT dostarczających aplikacje dla swoich klientów za pomocą platformy WEBCON BPS. Zarząd podkreśla, że ekspansja na rynki zagraniczne ma swoje pozytywne odbicie w wynikach finansowych.

– Co czwartą złotówkę generujemy za granicami Polski. Tylko w pandemicznych latach 2020 i 2021 przychody z działalności międzynarodowej wzrosły o niemal 50%. Dlatego cały czas pracujemy nad planem dalszego rozwoju na globalnych rynkach i jeszcze w tym roku na mapie WEBCON zaznaczymy nowy, bardzo perspektywiczny rynek – mówi Łukasz Wróbel.

Platforma WEBCON BPS pozwala w kilka dni stworzyć funkcjonalną aplikację, gotową do pracy w wielu krajach i zintegrowaną z wieloma różnymi systemami używanymi w organizacji. Wykorzystanie technologii InstantChange(™) umożliwia wprowadzanie zmian w już uruchomionych aplikacjach, co pozwala firmom w elastyczny sposób dopasowywać swoje rozwiązania do stale zmieniających się potrzeb biznesowych.

W 2021 roku przychody WEBCON wzrosły o prawie 40% rok do roku, a zysk ponad dwukrotnie. W 2022 roku, jak zaznacza Łukasz Wróbel, spółka chce przekroczyć granicę 1000 klientów, oraz jeszcze bardziej podkręcić tempo rozwoju biznesu zagranicznego.

– Docelowo chcemy, aby w ciągu najbliższych 2 lat połowa naszych przychodów była generowana za granicą. Jednak z uwagą przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce, i reagujemy na wprowadzane zmiany oraz regulacje prawne. Na przykład od kilku miesięcy intensywnie działamy z klientami w obszarze Krajowego Systemu e-Faktur, aby pomóc im przygotować się do nowych wytycznych rządowych, które już w przyszłym roku będą dotyczyły każdego polskiego przedsiębiorcy – mówi przedstawiciel WEBCON.