Well Pack umyje pojemniki na warzywa w City Logistics Łódź II

fot. Well Pack wprowadzi się do City Logistics Łódź

Panattoni, wynajął 10 500 m kw. firmie Well Pack. W ramach City Logistics Łódź II operator logistyczny będzie prowadzić proces przemysłowego mycia i dezynfekcji pojemników spożywczych wielorazowego użytku wykorzystywanych przez sieci marketów. Najemca wprowadzi się do łódzkiego parku w lipcu br., gdzie będzie prowadzona główna działalność Well Pack. W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza AXI IMMO.

Operator logistyczny działający od blisko 30 lat specjalizuje się m.in. w przemysłowym myciu wielorazowych opakowań. Każdego roku przedsiębiorstwo obsługuje ponad 300 mln sztuk na ośmiu europejskich rynkach. W City Logistics Łódź II firma będzie czyścić pojemniki na owoce i warzywa dla wiodących sieci marketów. W ramach 10 500 m kw., aż 3500 m kw. zajmie strefa z maszyną myjącą i przenośnikami, a cały proces zostanie w pełni zautomatyzowany. Ponadto przedsiębiorstwo zajmie się magazynowaniem opakowań oraz ich transportem. Well Pack wprowadzi się do obiektu w lipcu br. Firma zdecydowała się na tę lokalizację ze względu na lepsze perspektywy rozwoju oraz plany zwiększenia zatrudnienia.

City Logistics Łódź II został już wynajęty niemal w całości. Na terenie parku działają firmy z branży spożywczej – zarówno w zakresie produktów dla ludzi jak i dla zwierząt - logistycznej i transportowej.

City Logistics Łódź II był pilotażowym projektem koncepcji stref zielonych Panattoni, która powstała zgodnie z założeniami strategii zrównoważonego rozwoju Go Earthwise with Panattoni.