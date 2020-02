Wewnętrzny chatbot ma pomagać pracownikom Biedronki

KODA Bots współpracuje z siecią Biedronka, fot. materiały prasowe

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka - wdraża technologię KODA Bots. Wewnętrzny chatbot pomaga pracownikom w uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty wsparcia. JMP jest jedną z pierwszych polskich firm, która uruchomiła podobne rozwiązanie. W sumie służy ono ponad 67 tys. pracownikom.

Rozwiązanie przyjęte przez Biedronkę, działa w oparciu autorską platformę ACMS (eng. Automated Communication Management System). System osadzono w serwisie dostępnym dla wszystkich pracowników, a jego widoczną końcówką jest w tym przypadku chatbot.

- Narzędzie skraca czas reakcji poświęcony z reguły na ręczne wyszukiwanie odpowiednich treści, obniża koszty operacyjne, upraszcza powtarzalne procesy i co ważne - personalizuje kontakt - mówi Mariusz Pełechaty, CEO KODA Bots.

- Dzięki automatyzacji komunikacji, błędy spowodowane czynnikiem ludzkim praktycznie nie występują, co znacznie przyśpiesza np. wdrażanie pracowników czy pozyskiwanie wiedzy na tematy ich interesujące - dodaje Pełechaty.

Pierwsze, testowe, wdrożenie odbyło się pod koniec sierpnia 2019 roku. Opieką chatbota zostały objęte wszystkie pytania związane z logowaniem i rejestracją w pracowniczym extranecie. Teraz sieć Biedronka uruchamia rozwiązanie w pełniejszym zakresie.

- Chatbot skierowany do pracowników to rzadko spotykane rozwiązanie. Dlatego pierwsze wdrożenie zaplanowaliśmy tak, aby z jednej strony zaadresowało konkretne wyzwanie, a z drugiej dało nam szansę na zaobserwowanie, jak na ten innowacyjny kanał komunikacji reaguje zespół Biedronki – podkreśla Marcin Rybicki, Menedżer ds. Komunikacji Cyfrowej w sieci Biedronka. – Po kilku miesiącach działania i kilkudziesięciu tysiącach rozmów, które chatbot odbył z pracownikami, widzimy, że jest to narzędzie dające dodatkowe wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres tematyczny, którym zajmie się chatbot – zapowiada Rybicki.

Jeronimo Martins Polska, wspólnie z KODA Bots, przygotowało nie tylko nowe obszary tematyczne, ale i funkcje, które umożliwiają generowanie przez chatbota spersonalizowanych odpowiedzi: od tak prostych, jak używania w rozmowie imienia pracownika, po zaawansowane mechanizmy dostarczania informacji dotyczące konkretnych programów wsparcia.

KODA Bots to twórca systemu do automatyzacji komunikacji w firmach, z którego korzystają takie firmy jak Santander Consumer Bank, TVN Discovery Polska, TravelPlanet.pl, Semilac, Port Lotniczy Wrocław i wiele innych. Technologia ACMS wykorzystuje algorytmy przetwarzania języka naturalnego NLP i machine learningu i autorską platformę integrującą się z dowolnym API do automatyzacji głosowych oraz chatowych procesów komunikacyjnych. Firma należy do Hexe Capital, grupy spółek oferujących rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu w Internecie.