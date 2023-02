Więcej technologii w Galerii Północnej

Technologia pomoże klientowi Północnej znaleźć sklep, skorzystać z promocji, a nawet odszukać samochód na parkingu. W galerii zainstalowano 11 nowych infokiosków ze specjalną aplikacją, które mają ułatwić odwiedzającym poruszanie się po obiekcie i poznanie oferty. Użytkownicy znajdą na nich m.in. przejrzystą mapę 3D centrum i poszczególnych pięter, a także opcję wyznaczania najkrótszej trasy do wybranego przez siebie lokalu. Mapa przekierowuje też do wizytówek najemców z opisem oferty, godzinami otwarcia, a także kodem QR, który z kolei umożliwia przejście na stronę www marki.

Dodatkowo, część treści dostępna na urządzeniu jest zintegrowania z contentem strony internetowej. W ten sposób odwiedzający mogą sprawdzić aktualne promocje, a także organizowane tu wydarzenia, w tym np. akcje prosprzedażowe czy wystawy. Zastosowane rozwiązania zapewniają też udogodnienia dla zmotoryzowanych, a zwłaszcza dla osób, które zapomniały, gdzie zaparkowały. Infokioski na pasażu współgrają bowiem z infokioskami parkingowymi. Dzięki temu po wpisaniu numeru tablic rejestracyjnych, aplikacja wskazuje miejsce postojowe, na którym znajduje się auto.

Nowe urządzenia to także kolejny krok galerii w stronę jeszcze większej inkluzywności. Ich wysokość została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie treści wyświetlane na ekranie dostępne są natomiast w 3 językach – po polsku, angielsku i ukraińsku. Sama aplikacja, którą tu zastosowano, jest natomiast niezwykle łatwa w obsłudze, co zapobiega wykluczeniu technologicznemu zwłaszcza osób starszych.