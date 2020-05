Właściciel Lidla rozwija własne usługi chmurowe

Grupa Schwarz wie, na czym można teraz zarobić, fot. Shutterstock

Schwarz Group, spółka-matka sieci Lidl i Kaufland, wprowadza własne usługi chmurowe i chce w tej dziedzinie konkurować z Amazonem. Klientami Grupy są już Rewe i Siemens, teraz spółka chce przekształcić swoje usługi IT w jeden ze strategicznych oddziałów firmy.

Na początku miesiąca Grupa Schwarz przejęła software'ową firmę Camao IDC i obecnie rozwija własny dział IT, który będzie oferować swoje usługi klientom zewnętrznym. Grupa jest zaangażowana w cyfryzację przedsiębiorstw i jako gracz europejski chce zdystansować Amazona, skupiając się na prywatności i ochronie danych, co jest słabym piętą Achillesową amerykańskiego giganta.

"Lebensmittel Zeitung" informuje, że kryzys związany z koronawirusem przyspieszył plany właściciela Lidla: z powodu potrzeby rozwiązań z zakresu telepracy dla dziesiątek tysięcy pracowników, dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba mobilnych stacji roboczych.

Przeczytaj także: Mikromusic w projekcie Winnicy Lidla

Był to również dobry test dla Schwarz IT, która ma już 3000 pracowników i 20 000 serwerów. Dzięki przejęciu Camao do firmy dołączy do 70 kolejnych specjalistów w dziedzinie chmury. Ponadto grupa planuje otworzyć więcej centrów danych, w tym jedno o powierzchni 10 000 mkw., które jest obecnie w fazie rozwoju. Chociaż sama firma nie podaje żadnych informacji o kosztach, eksperci oceniają je na kilkaset milionów euro.