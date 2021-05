Właściwa ekspozycja towaru w ladach zwiększa sprzedaż

Odpowiednia ekspozycja towaru zwiększa sprzedaż o około 30 proc., a nowe ciągi chłodnicze dają możliwość dopasowania parametrów działania do specyfiki umieszczanego w nich towaru, co rozprawia się z problemem szybkiego obsychania, więdnięcia i utraty koloru produktów. W zależności od towaru i powierzchni przeznaczonej na urządzenia można wybrać niskie lady lub wysokie chłodnie w stylu szaf i regałów.

Lady z nawiewem posiadają głębszą górną ekspozycję i węższe komory przechowalnicze pod spodem, a przeznaczone są do przechowywania produktów szybko rotujących, artykułów w opakowaniach (nie narażonych na wysychanie poprzez ruch powietrza). Z kolei lady bez nawiewu charakteryzują się płytszą górną ekspozycją i większymi komorami przechowalniczymi pod spodem. Są one idealne dla towarów mniej wrażliwych na wahania temperatury, produktów o wolniejszej dynamice sprzedaży oraz wrażliwych na obsuszanie.

Klient przed ladą

Według Payback Opinion Poll na zakupy spożywcze przeznaczamy zazwyczaj godzinę. Z danych wynika, że kobiety robią zakupy (spędzają więcej czasu przy ladzie), a mężczyźni kupują (konieczna jest czytelna ekspozycja asortymentu). Panie lubią dobrze zapoznać się z towarem, porównać i przyjrzeć się całej ofercie, panowie dokonują wyborów szybciej, ale przykładają uwagę do porządku i usystematyzowania produktów. Nie może więc być mowy o ścisku w chłodni, brakach towaru czy trudnej dostępności. Nikt nie chce nurkować w poszukiwaniu mrożonki, ani stać w kolejce do zbyt małej – jak na liczbę klientów – lady. Dobre umiejscowienie ciągów chłodniczych w połączeniu z przeszkoloną obsługą sklepową minimalizuje ryzyko kolejek i związanych z nimi sytuacji budujących negatywne odczucia.Konsument musi mieć wizualny dostęp do wszystkich towarów. Co czwarty Polak nie toleruje bowiem lad samoobsługowych, które zachęcają klientów do nieustannego dotykania i odkładania towaru - nierzadko nie w to samo miejsce i bez zachowania zasad higieny.

W ladach i regałach stosowane są najczęściej świetlówki LED, natomiast w witrynach cukierniczych i szafach taśmy LED. – Oświetlenie LED umożliwia dopasowanie koloru światła i jego natężenia, a także właściwe jego ukierunkowanie na asortyment – tłumaczy ekspert Eladex.pl. Światło białe, ciepłe jest idealne do pieczywa i wyrobów cukierniczych, a chłodne podkreśla atuty owoców morza i ryb o białym mięsie. Różowe i czerwone jest stworzone do akcentowania koloru mięsa, wędlin i czerwonych ryb a złamana, chłodna biel nadaje się do eksponowania nabiału. Białe, naturalne dedykowane jest dla warzyw i owoców. Dobrze skonstruowane szafy chłodnicze z szybą zabezpieczającą towar są wyposażane w światło o mniejszym natężeniu, by zaglądając do środka klient mógł zobaczyć pożądane produkty, a nie swoją twarz.

– Szczegółami, którymi wyróżniają się lady wysokiej jakości są m.in. szkło hartowane, podział lady na sekcje o różnych temperaturach, stopniowanie ekspozycji oraz system osuszania szyb i automatycznego odparowania skroplin, szyby otwierane z systemem siłowników typu lift-up ułatwiający obsługę i konserwację, ekspozycja zamknięta z dwoma rodzajami szyb (gięte lub proste), możliwość tworzenia ekspozycji zamkniętej, system chłodzenia dynamicznego z wentylatorem umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatur zapewniający długą świeżość produktów, wyciągane segmenty dna ekspozycji ze stali nierdzewnej ułatwiające czyszczenie czy elektroniczny regulator temperatury – wylicza Sławomir Jewusiak.