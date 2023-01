Włoski fintech omnichannel ma apetyt na polski rynek

Zakup udziałów w warszawskiej spółce F1 wspiera międzynarodową strategię ekspansji Auriga i pomoże firmie wejść na polski rynek, a także rozwijać się w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zarządzanie gotówką i aplikacje umożliwiające samoobsługę

Transakcja wspiera międzynarodową strategię ekspansji Auriga i pomoże firmie wejść na polski rynek, a także rozwijać się w Europie Środkowo-Wschodniej – informuje europejski dostawca oprogramowania, pochodzący z Włoch.

F1 Solutions powstała w 2014 roku i od tego czasu koncentruje się na oprogramowaniu do zarządzania gotówką oraz aplikacjach umożliwiających samoobsługę m.in. w bankomatach i wpłatomatach. Firma jest producentem rozwiązania F1 TPS Suite, które działa niezależne od sprzętu, w tym także w środowisku/infrastrukturze NDC/DDC. Umożliwia ono zarządzanie wszystkimi operacjami samoobsługowymi z pełnym wglądem w ich historie.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o spersonalizowanej obsłudze klienta i z wykorzystaniem adaptowalnej technologii programistycznej. Zapewnia wsparcie dla wszystkich transakcji i procesów, jak wypłaty, wpłat, zarządzanie gotówką i monitoring.

F1 TPS Suite działa na jednej czwartej bankomatów w Polsce, z kolei rozwiązanie F1 Solutions do zarządzania gotówką jest używane przez największe banki w Polsce. Obecnie F1 Solutions zatrudnia 20 osób, w tym analityków, programistów i testerów, którzy dołączą do zespołu Aurigi.

- Jesteśmy zadowoleni z nowej, formalnej współpracy pomiędzy Aurigą i F1 Solutions oraz z możliwości wdrażania naszych rozwiązań w regionie CEE. Połączenie sił z firmą Auriga umożliwi F1 Solutions międzynarodowy rozwój przez zaoferowanie naszego oprogramowania szerszej bazie klientów - mówi Łukasz Fusiara, CEO w F1 Solutions.

- Przejęcie F1 Solutions pozwala nam rozszerzyć naszą obecność w regionie - mówi Vincenzo Fiore, CEO w Auriga (fot. mat. pras.)

Omnichannel dla bankowości i branży płatniczej

Auriga działa na rynku od 1992 roku. Głównym produktem firmy jest WinWebServer (WWS), przeznaczony do zarządzania infrastrukturą do automatyzacji bankomatów i oddziałów bankowych nowej generacji. Rozwiązanie Auriga - #NextGenBranch - to cyfrowy, zdalny i zorientowany na klienta punkt obsługi bankowej. Wykorzystuje on zaawansowane rozwiązania w obszarze samoobsługi, a także takie technologie, jak bankowość wideo, sztuczna inteligencja i automatyzacja. Wszystko po to, aby dostarczać samoobsługowy dostęp do usług bankowych w trybie 24/7, a także zwiększać efektywność procesów – informuje spółka.

- Cieszymy się, że możemy wprowadzić F1 Solutions do rodziny Auriga. Firma ta dzieli naszą pasję do innowacji technologicznych i przekształcania bankowości samoobsługowej za pomocą nowoczesnych rozwiązań. Przejęcie pozwala nam również rozszerzyć naszą obecność w regionie, pomagając większej liczbie banków i operatorów bankomatów świadczyć klientom lepsze usługi i osiągać znaczną efektywność operacyjną – komentuje Vincenzo Fiore, CEO w Auriga.

Auriga jest dostawcą oprogramowania i rozwiązań technologicznych dla branży bankowej i płatniczej, a także dostawcą rozwiązań omnichannel dla banków i innych instytucji finansowych. Rozwiązania firmy, wdrożone w ponad 74% włoskich bankomatach, opierają się na architekturze technologicznej, która skraca czas wprowadzania nowych usług na rynek, jednocześnie obniża koszty, chroniąc krytyczne urządzenia przed cyberatakami. Firma działa globalnie i ma swoje biura we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii i Meksyku, rozszerza działalność w innych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej, Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku.

F1 Solutions istnieje na rynku od 2014 roku. Celem firmy jest świadczenie specjalistycznych usług informatycznych oraz dostarczanie produktów i rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów z różnych sektorów gospodarki. Oferta firmy koncentruje się na dostarczaniu podmiotom z sektora finansowego oprogramowania do obsługi, zarządzania i monitoringu urządzeń samoobsługowych (bankomatów), wpłatomatów, sejfów depozytowych, kas, a także oprogramowania do zarządzania gotówką.