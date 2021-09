Woodpeacker ze wzrostem sprzedaży i zysku

Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Narzędzie znajduje zastosowanie m.in. w procesie aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów i rekrutacji pracowników. Korzysta z niego około 3 tys. firm z ponad 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA.

- Zakładamy, że ten rok zamkniemy z przychodami na poziomie 13,6 mln zł, notując przy tym 3,4 mln zł wyniku EBITDA oraz 2,5 mln zł zysku netto. W pierwszym półroczu osiągnęliśmy wyższy zysk niż w całym ubiegłym roku – mówi Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

Woodpecker.co podtrzymuje wcześniejsze prognozy dotyczące wyników na 2022 r. Zakładają one 19,6 mln zł przychodów, 7,4 mln zł EBITDA oraz 5,1 mln zysku netto.

Spółka w ostatnim czasie wprowadziła do oferty nowy produkt – aplikację Woodpecker Calls. Aplikacja pozwala wykonywać działania sprzedażowe związane z zaplanowanymi rozmowami telefonicznymi bezpośrednio z poziomu telefonu.

Firma jest o krok od debiutu na rynku NewConnect. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji serii A Woodpecker.co S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Spółka aktualnie czeka na wyznaczenie daty debiutu.