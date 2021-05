Woodpecker z publiczną ofertą sprzedaży akcji o wartości 11 mln zł

fot. Spółka Woodpecker wybiera się na giełdę, na zdj. Mateusz Tarczyński, materiały prasowe



Woodpecker.co, spółka, która rozwija projekt inteligentnego asystenta sprzedaży, opublikowała Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji spółki. Maksymalna wartość oferty to 11 mln zł. Proces budowy księgi popytu oraz zapisy inwestorów w transzy małych inwestorów prowadzone są przez Dom Maklerski INC do 1 czerwca br. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.

Z oferowanej w modelu SaaS aplikacji korzysta ponad 3 tys. firm w 70 krajach na całym świecie.

- Prawie połowa naszych klientów pochodzi z USA. Dynamicznie zwiększamy skalę działalności i już jesteśmy spółką rentowną. Planowana oferta publiczna i debiut na giełdzie to ważny krok w naszej historii i kolejny etap rozwoju. Liczymy, że przełoży się to na wzrost rozpoznawalności i transparentności, a w konsekwencji na dalszy dynamiczny wzrost biznesu. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

Oprogramowanie Woodpecker.co wspiera procesy komunikacji towarzyszącej m.in. aktywnej sprzedaży, pozyskiwaniu partnerów biznesowych, podtrzymywaniu relacji czy rekrutacji kandydatów. Działa jak asystent sprzedaży: pomaga zarządzać procesami, wysyła spersonalizowane wiadomości sprawiające wrażenie pisanych osobiście, a także przypomina o kontakcie. Inteligentne algorytmy wykrywają odpowiedzi i oceniają, czy dana osoba jest zainteresowana ofertą, a w efekcie czy należy przerwać, czy kontynuować komunikację. Twórcy aplikacji szacują, że pozwala zaoszczędzić około 20 godzin pracy tygodniowo.

Narzędzie Woodpecker daje możliwość integracji z kilkudziesięcioma popularnymi narzędziami (np. Gmail, Zapier, Pipedrive).

Woodpecker.co rozpoczął swoją działalność w 2015 r. i przyciągnął jako inwestora fundusz Tar Heel Capital Pathfinder. W 2017 r. osiągnęła próg rentowności. W kwietniu 2021 r. mogła pochwalić się 3,7 mln USD ARR (rocznie powtarzany przychód z abonamentu) oraz 310 tys. USD MRR (miesięcznie powtarzany przychód z abonamentu).

W 2020 r. spółka wygenerowała 10 mln zł przychodów i 0,9 mln zł zysku netto. W I kwartale 2021 r. osiągnęła ponad 3 mln zł przychodów i 0,65 mln zł zysku netto. W Memorandum Informacyjnym spółka przedstawiła prognozy wyników na najbliższe lata, które zakładają osiągniecie 13,6 mln zł przychodów w 2021 r. oraz 2,5 mln zł zysku netto. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 19,6 mln zł, a zysk netto do 5,1 mln zł.

Publiczna oferta sprzedaży akcji obejmuje od 733.333 do 916.667 akcji Woodpecker.co S.A. Cena Sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wynosić od 12,00 zł do 15,00 zł za jedną akcję.

Woodpecker.co planuje dalszą penetrację rynku poprzez zwiększenie udziału rynkowego oraz rozszerzanie bazy klientów. Spółka zamierza także rozbudowywać swoje narzędzie o możliwość automatyzacji komunikacji prowadzonej za pośrednictwem kolejnych kanałów, tj. telefonicznie i poprzez social media. Planuje w ten sposób dotrzeć do nowych klientów z różnych branż.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej będzie Dom Maklerski INC SA