Wydatki na technologie w handlu szybują

Sztuczna inteligencja, personalizacja, inteligentne wózki, inteligentne, wielorazowe opakowania, automatyzacja, kasy bezobsługowe – to główne hasła, pod jakimi zmieniają się supermarkety, ale to jeszcze nie wszystko. Innowacje technologiczne napędzane danymi będą dawały jeszcze większe możliwości wzrostu.

Handel wypełniony innowacjami

Detaliści szukają sposobów na zatrzymanie klientów i zwiększenie rentowności, ale przedstawiciele branży spożywczej mierzą się ze szczególnymi wyzwaniami: rozbudowanym asortymentem produktów, łatwo psującymi się towarami i topniejącymi marżami. Kolejne to rozwój handlu elektronicznego, który jest okazją dla detalistów spożywczych do eksperymentowania z omnichannelem, oczywiście przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań.

Rozwój internetowych zakupów spożywczych dał konsumentom wolność w wyborze pomiędzy kanałem tradycyjnym i nowoczesnym. Okazało się, że spora część z nich przekonała się do wygody zakupów online. Według badania PowerReviews ponad połowa, bo 57 proc. konsumentów, zwiększyła swoje wydatki na internetowe zakupy spożywcze w ciągu ostatniego roku.

Sztuczna inteligencja

Przykładów zastosowania najnowszych technologii w sprzedaży mamy już bardzo dużo. Inteligentne regały, bezobsługowe kasy, inteligentne etykiety na półki, które za pomocą ikon lub kodów QR mogą dziś wyświetlać informacje dotyczące m.in. alergenów. To powód, dlaczego największe sieci handlowe nawiązują współpracę z dostawcami takich usług jak wirtualny dietetyk czy konsultacje medyczne online.

– Technologia w handlu spożywczym wywiera ogromny wpływ na codzienne życie konsumentów, sprawiając że zakupy stają się bardziej wygodne i spersonalizowane. Jednak kupujący są dziś nie tylko coraz bardziej wymagający. Dbają o swoje zdrowie i są lepiej zorientowani w dostępnym na rynku asortymencie, po prostu dobrze wiedzą, czego chcą. Dlatego zbudowanie odpowiedniej oferty sprzedażowej staje się bardziej skomplikowane. Rozpoznawanie zmieniających się preferencji żywieniowych i potrzeb klientów pozwalają dziś wspomagać narzędzia wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję – tłumaczy Adam Sienkiewicz, Head of Sales z Sagra Technology. To wszystko prowadzi do tego, że sklepów nafaszerowanych technologiami będzie coraz więcej.

Inteligentne wózki

Wózek wyposażony w ekran, wagę, czujniki i kamerę, umożliwia m.in. zalogowanie się klienta, wykorzystanie oferty lojalnościowej czy bezgotówkowe płatności. Może również inspirować do sprawdzania nowości, sugerować konkretne, pasujące do siebie lub będące w promocji produkty i wskazywać do nich drogę w sklepie. Sprzedawcom inteligentne wózki pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci poruszają się po sklepie oraz wychwycić potencjalne wąskie gardła i miejsca, w których klienci mogą wybierać produkty pod kątem impulsu. Są bardziej opłacalne niż doposażanie istniejących sklepów w rzesze kamer i czujników. Dodatkowo, inteligentne wózki umożliwiają klientom skanowanie produktów podczas zakupów za pomocą aplikacji na smartfona i pomijanie kas.

Sprawne dostawy

Wg raportu Capgemini, koszty dostaw ostatniej mili stanowią nawet 41 proc. całkowitych kosztów dostaw. Stąd idea niewielkich magazynów (MFC – Micro-fulfillment centers), położonych jak najbliżej punktów sprzedaży, a nawet na terenie sklepu, aby jak najszybciej i najsprawniej realizować dostawy. Takie rozwiązanie sprawia, że ostatnia mila jest krótsza i tańsza, zmniejsza także zapotrzebowanie na pracę ludzką. Dlatego giganci branży inwestują w zautomatyzowane obiekty MFC, dzięki którym mogą obniżać koszty realizacji zamówień nawet o 75 proc. (dane z raportu CB Insights).

– Dane płynące od producentów, dystrybutorów i sprzedawców dają szereg informacji, które są bezcenne z punktu widzenia każdego uczestnika łańcucha dostaw. Producent potrzebuje informacji od sprzedawców, sprzedawcy od dystrybutorów itd. Dzięki wymianie i analityce tych danych mogą m.in. tworzyć modele predykcyjne oraz planować odpowiednio zasoby czy inwestycje. Dziś nikt nie może sobie pozwolić na przestój, brak zapasów czy przepełnione magazyny. Dodatkowo, klientów przyzwyczajonych do dostępności produktów oraz wygody zakupów nie można dziś zawieść – podkreśla ekspert.

Przyszłość

Sposobem na utrzymanie pozycji w handlu jest postawienie na wysoką jakość obsługi i doświadczenia klientów we wszystkich kanałach sprzedaży. To, o co zadbać muszą najbardziej, to personalizacja, podtrzymanie lojalności ora zapewnienie wygody. Dobra ekspozycja towarów, minimalizacja braków na półce to wyzwanie dla wszystkich w łańcuchu dostaw. – Tutaj z pewnością pomoże technologia tj. Image recognition, które na podstawie weryfikacji obrazu wygenerują działania zapobiegające brakom produktów na półce, ale i spowoduje , że wygląd ekspozycji będzie wpływał na zwiększenie sprzedaży detalisty – tłumaczy Adam Sienkiewicz. Inny element to zdolność detalistów do nawiązywania kontaktów z konsumentami z poza murami sklepu. Zwiększona ilość danych zbieranych online i w sklepie poddana analizie w środowisku Power BI z użyciem sztucznej inteligencji może pomóc producentom w lepszym zrozumieniu zmieniających się nawyków kupujących. W następnej dekadzie wszyscy uczestnicy rynku będą opierać się na szczegółowych danych napędzających sprzedaż i zyski.