Wyjątkowy Prezent wprowadza bezobsługowe Voucheromaty

Pierwszy Voucheromat pojawił się w fińskim oddziale firmy, gdzie obecnie znajdują się dwa takie urządzenia, a trzecia maszyna jest już w drodze. Wyjątkowy Prezent jest pierwszą firmą w branży prezentów w formie przeżyć, która stawia na automatyzację sprzedaży. Pierwszy w Polsce Voucheromat stanął w Warszawie, przy ulicy Światowida 17 - w Galerii Północnej.

Automat mieści się na poziomie 0, pomiędzy sklepami Inglot oraz Guess. Jego największą zaletą jest łatwa dostępność i brak przywiązania do godzin pracy sklepu - jeśli tylko galeria jest otwarta, to można dokonać ekspresowego zakupu prezentu - także w niedzielę.

Voucheromat to innowacyjny automat, który w sposób intuicyjny przeprowadza klienta przez cały proces zakupowy - od inteligentnego dopasowania prezentu do potrzeb, okazji i zainteresowań osoby obdarowywanej, aż do natychmiastowego i bezproblemowego zakupu. Jest to proste i inteligentne urządzenie, które pozwala w łatwy sposób zakupić prezent z całej dostępnej oferty, która stale się rozwija i rozszerza, a obecnie liczy ponad 8000 propozycji. Wszystkie przeżycia są dostępne od ręki, a Klient dodatkowo otrzymuje atrakcyjne pudełko prezentowe całkowicie za darmo.