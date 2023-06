Wystartował Milwaukee Tour 2023 - sklep na kółkach z narzędziami dla profesjonalistów (galeria zdjęć)

Polska edycja Milwaukee Tour 2023 wystartowała 13 czerwca w Głogowie i potrwa do 12 lipca. Podczas wydarzenia profesjonaliści będą mogli przetestować dedykowane im rozwiązania.

– Tylko w tym roku nasza oferta powiększa się łącznie o ponad 1000 nowych produktów, w tym elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, akcesoriów, oświetlenia, środków ochrony indywidualnej. Ruszając w trasę z Milwaukee Tour po Polsce, dajemy profesjonalistom, którzy na co dzień pracują na budowach, w warsztatach samochodowych czy zakładach stolarskich i dekarskich, okazję do poznania najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Mowa o produktach, które mają dużą moc i przeznaczone są do wymagających zastosowań, ale bez emisji spalin – komentuje Janusz Mitko, CEE Regional Marketing Manager Milwaukee.

Podczas wydarzenia w strefach testowych będzie można sprawdzić wybrane rozwiązania w warunkach „Heavy Duty”, czyli w sytuacjach, z jakimi fachowcy spotykają się na co dzień w swojej pracy. Stacje testowe dedykowane będą m.in. obróbce metalu, stolarstwu, budownictwu, w tym narzędziom do betonu, środkom ochrony indywidualnej, akcesoriom, modułowemu systemowi przechowywania i transportowania Packout, akcesoriom i narzędziom ręcznym. Zbudowana zostanie ciemnia, gdzie zaprezentowana zostanie moc oświetlenia. W każdym z 20 miast odbędą się prezentacje prowadzone przez doświadczonych demonstratorów i trenerów Milwaukee, którzy będą również udzielać porad i rekomendacji sprzętu do konkretnych zastosowań. W trakcie wydarzeń odbędą się konkursy dla odwiedzających, w tym popularny Thunderbolt Challenge, czyli wyzwanie polegające na jak najszybszym złożeniu z elementów i skręceniu „błyskawicy” Milwaukee.

Kalendarz Milwaukee Tour 2023 w Polsce:

13 czerwca 2023 – Głogów

14 czerwca 2023 – Karpicko

15 czerwca 2023 – Komorniki

16 czerwca 2023 – Szamotuły

19 czerwca 2023 – Koszalin

20 czerwca 2023 – Kościerzyna

21 czerwca 2023 – Bydgoszcz

22 czerwca 2023 – Toruń

23 czerwca 2023 – Warszawa

26 czerwca 2023 – Warszawa

27 czerwca 2023 – Garwolin

28 czerwca 2023 – Łomża

30 czerwca 2023 – Lublin

04 lipca 2023 – Częstochowa

05 lipca 2023 – Tarnowskie Góry

06 lipca 2023 – Katowice

07 lipca 2023 – Mszana

10 lipca 2023 – Kraków

11 lipca 2023 – Nowy Sącz

12 lipca 2023 – Rzeszów

Na wszystkich zainteresowanych, którzy zarejestrują się na stronie https://tour2023signup.eu/events/list/country/PL, na miejscu wydarzenia będzie czekał praktyczny upominek od Milwaukee.

Milwaukee jest dostawcą rozwiązań Heavy Duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów dla profesjonalnych użytkowników. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1924 roku, marka koncentruje się m.in. na branży budowlanej, hydraulicznej, stolarskiej, dekarskiej i transportowej. Oferuje rozwiązania technologiczne oparte na elastycznych platformach akumulatorowych M18, M12 oraz MX Fuel.