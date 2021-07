x-kom skrócił czas dostawy do 18 godzin

fot. x-com skrócił czas dostawy do 18 godzin

Przejście do chmury pozwoliło x-kom skupić się na obsłudze klientów i rozwoju oferty oraz na działaniach marketingowych. Aby dotrzeć do większej liczby klientów, a także skrócić czas realizacji zamówienia, firma x-kom zdecydowała się na aktualizację systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

x-kom, korzystając z Dynamics 365 Finance and Operations, x-kom zbudował platformę omnichannelową dla swoich portali sprzedażowych i partnerów dostaw. Wcześniej większość zamówień była przetwarzana ręcznie. Teraz, dzięki Dynamics 365 Customer Service, cały proces sprzedaży jest zautomatyzowany. Po naciśnięciu przycisku „KUP”, w ciągu 360 sekund centrum dystrybucyjne widzi zamówienie i może rozpocząć proces wysyłki. – Sprzedawca angażuje się tylko wtedy, gdy system dostrzeże problem, na przykład jeśli produktu nie ma w magazynie – wyjaśnia Marcel Klaja, specjalista ds. Dynamics 365 w x-kom.

Przeniesienie firmy do chmury daje nową przestrzeń i czas na szukanie nowych klientów oraz budowanie z nimi długotrwałej relacji. Sprzedawca to już nie jest osoba zbierająca zamówienia i wpisująca je do różnych systemów. Jego rolą jest doradzanie i bycie partnerem w procesie zakupowym. Paweł Sala - CEO i co-founder FreshMail - w Trendbooku „E-commerce w B2B: szanse, wyzwania, zagrożenia” wydanym ostatnio przez CStore S.A. stwierdza wręcz, że „zespoły sprzedaży powinny zacząć przechodzić do historii”.

Firma x-kom, dzięki wdrożeniu ERP skróciła czas dostaw do 18 godzin –komentuje Karol Sudnik, prezes XPLUS Global, firmy od blisku 20 lat specjalizującej się we wdrożeniach ERP.