Xiaomi, CCC, RedBull wśród najpopularniejszych kont na TikToku

Największym pod względem liczby obserwujących kontem firmowym na polskim TikToku jest konto TikTok Polska, natomiast drugie miejsce zajmuje Xiaomi, którego liczba fanów tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła aż o 127 proc., jak wynika z analizy SentiOne. Żadne inne medium społecznościowe nie generuje obecnie tak szybkiego przyrostu liczby obserwujących - wśród 10 największych polskich kont firmowych od maja do sierpnia tego roku wyniósł on średnio aż 26 proc.

Według statystyk udostępnianych przez TikToka, z aplikacji tej korzysta już ponad miliard użytkowników miesięcznie. Jak wynika z najnowszej analizy największych w Polsce kont firmowych na TikToku, przeprowadzonej przez SentiOne, polską firmę zajmującą się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, żadne z pozostałych mediów społecznościowych nie generuje tak dynamicznych wzrostów liczby obserwujących. W przypadku pierwszej dziesiątki największych kont w okresie od maja do sierpnia wyniósł on średnio 26 proc., a w przypadku drugiej dziesiątki - średnio 11 proc.

Xiaomi z największym wzrostem liczby obserwujących

Wśród największych kont na polskim TikToku największy przyrost liczby obserwujących w ciągu ostatnich 3 miesięcy - aż 127 proc. - odnotowało polskie konto Xiaomi. Na drugim miejscu znalazło się konto CCC (50 proc. wzrostu), a na trzecim Polsatu (40 proc.). Największe polskie konto firmowe na TikToku pod względem liczby obserwujących to konto TikTok Polska (754 tys. fanów). Drugą pozycję zajmuje wspomniane Xiaomi (609 tys.), trzecią Player.pl (512 tys.), czwartą Red Bull Polska (408 tys.) a piątą… Polska Policja (368 tys.).

TikTok_najwieksze_konta_w_PL_SentiOne.jpg

Meta próbuje gonić TikToka

Obecnie to inne platformy społecznościowe próbują gonić TikToka - w tyle pozostały już dawno Twitter i Snapchat, teraz nowy lider prześcignął imperium Marka Zuckerberga - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - Nie chodzi wyłącznie o procentowy przyrost liczby użytkowników w czasie ani o liczbę bezwzględną młodszych odbiorców z tzw. pokolenia Z, która jest już wyższa niż na Facebooku, czy Instagramie, ale o znacznie bardziej wymierne kryterium - czas spędzany w aplikacji i ilość konsumowanych treści na jednego użytkownika. Tutaj TikTok nie daje szans konkurencji. Meta próbuje naśladować rozwiązania z TikToka, ale to działanie znacznie spóźnione i wtórne dla użytkowników. Zmiany są wręcz postrzegane przez społeczność jako szkodliwe i pojawiają się zorganizowane akcje sprzeciwu wobec wprowadzanych nowinek.