Z aplikacji Moja Paczka korzysta 5 tys. sklepów

W ostatnim kwartale na terminalach PeP przyjęto 2 mln przesyłek.

Moja Paczka to specjalnie zaprojektowana aplikacja na terminal płatniczy, która umożliwia kompleksową obsługę przesyłek kurierskich w modelu PUDO (PickUp Drop Off). Mechanizm jest prosty: kurier dostarcza paczkę do sklepu, a klient odbiera ją w dogodnym dla siebie czasie. Polskie ePłatności jako jeden z dwóch agentów rozliczeniowy na rynku oferuje takie rozwiązanie jako usługę dodatkową. Moja Paczka funkcjonuje obecnie już w 5 tys. punktów, głównie sklepach spożywczych i supermarketach w całej Polsce.

Tegoroczny przedświąteczny szczyt paczkowy stoi pod znakiem niepewności. Biznesy logistyczne mierzą się z rosnącymi kosztami paliw i energii. Jednak pomimo powszechnego trendu szukania oszczędności w związku z inflacją konsumenci planują zwiększenie swoich zakupów online w takich kategoriach, jak: żywność, odzież, czy leki i kosmetyki, wynika z danych DHL Parcel Polska. Wszystko za sprawą rozwoju modelu PUDO, który jest obecnie jednym z kluczowych trendów w logistyce. Wdrożenie out-of-home to najbardziej ekologiczna forma dostaw. Zdaniem autorów raportu „Green Last Mile Europe 2022” jeden punkt odbioru przesyłek redukuje rocznie aż 13 845 kg CO2, co odpowiada oczyszczaniu atmosfery przez 2769 drzew.