Z ich rozwiązań korzystają Żabka czy CCC. Teraz przejmuje ich grupa Everfield

Nowy właściciel nabył 100% udziałów. Założyciele będą dalej prowadzić spółkę przy wsparciu Everfield.

Z usług firmy Grafik Optymalny korzystają m.in. CCC i Żabka

Grafik Optymalny to polska firma rozwijająca system automatyzujący planowanie czasu pracy z wykorzystaniem AI. Dzięki temu pomaga optymalizować koszty personelu bez konieczności zwolnień. Platforma działa w modelu SaaS i pozwala firmom stworzyć grafik za pomocą jednego kliknięcia, uwzględniając wszystkie zmienne, jak liczba potrzebnych pracowników, czy normy czasu pracy. Grafik Optymalny pomaga też w cyfryzacji innych procesów HR w firmach, jak rejestracja i ewidencja czasu pracy, urlopy, czy zarządzanie pracą zdalną.

Firmę założyli w roku 2014 Karolina Dolaś, ekspertka z zakresu planowania czasu pracy i optymalizacji kosztów personalnych i Grzegorz Galos, programista z wieloletnim stażem w projektowaniu innowacyjnych aplikacji. Dotychczas rozwijali ją ze środków własnych oraz przy wsparciu inwestorów – m.in. funduszy venture capital Impera Alfa oraz SpeedUp. Grafik Optymalny jest dziś wykorzystywany przez kilkaset firm, pomagając w planowaniu czasu pracy blisko 100 tys. pracowników.

Platforma sprawdza się w każdej branży, w tym w sprzedaży detalicznej (szczególnie w sieciach handlowych), e-commerce, hotelach, gastronomii, produkcji i wielu innych. Klientami Grafika Optymalnego są znane polskie i międzynarodowe marki, jak Apteki Gemini, Big Star, CCC, Centrum Nauki Kopernik, Grupa Eurocash, Northfood, hotele Radisson, czy Żabka.

Grafik Optymalny przejęty przez Everfield

Teraz Grafik Optymalny stał się częścią międzynarodowej grupy Everfield, która przejęła 100% udziałów w spółce. Założyciele firmy pozostają w niej w swoich dotychczasowych rolach. Będą ją dalej rozwijać, korzystając ze wsparcia Everfield, który pomoże m.in. w ekspansji w Polsce i zagranicą oraz w rozbudowie oferty.

Zespół Grafika Optymalnego skorzysta m.in. z know-how i doświadczenia Everfield w rozwoju platform SaaS m.in. w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Holding zapewni też polskiej spółce kapitał na dalszy rozwój, w tym na przejęcia firm oferujących komplementarne rozwiązania.

– W ciągu blisko dekady rozwoju Grafik Optymalny stał się kluczowym narzędziem do zarządzania pracą w wielu firmach i zdobył znaczący udział w rynku. Od jakiegoś czasu poszukiwaliśmy partnera, który pomoże nam w długoterminowym rozwoju i budowie pozycji międzynarodowego lidera narzędzi HR. Everfield to właśnie ten partner, który oprócz kapitału i know-how zapewnia nam także autonomię. Dzięki temu możemy dalej realizować naszą wizję, a nasi klienci mogą dalej korzystać z narzędzia, które znają i cenią – mówi Karolina Dolaś, założycielka i CEO Grafika Optymalnego.

– Grafik Optymalny to nasza pierwsza transakcja w Polsce i kolejna w regionie Europy Centralnej, po przejęciach w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Karolina i Grzegorz konsekwentnie realizują swoją wizję, wykazując się niespotykaną dyscypliną. Stworzyli wyróżniający produkt oraz wypracowali solidną pozycję w Polsce. Co więcej, Grafik Optymalny rośnie się w tempie 30% rocznie, zachowując rentowność operacyjną. Jestem pewien, że jest na dobrej drodze, by stać się liderem nie tylko w kraju, ale w całej Europie – mówi Adam Jarmicki, odpowiedzialny za transakcje Everfield w Polsce i Europie Centralnej.

– Nasza wspólna podróż z Grafikiem Optymalnym rozpoczęła się w 2015 roku. Wspominając minione 8 lat, z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Karolina i Grzegorz to founderzy, z którymi każdy fundusz VC pragnie współpracować. Ich determinacja, skupienie, wizjonerskie myślenie, a co najważniejsze, otwartość, przekształciły pomysły i dyskusje w konkretne działania i przyczyniły się do rozwoju firmy. Co więcej, biznesowy instynkt oraz bogate doświadczenie Karoliny i Grzegorza pozwoliły im zrozumieć rynek i ich klientów, co zaowocowało ugruntowaniem ich mocnej pozycji rynkowej – mówi Kuba Dudek, General Partner w SpeedUp.

– Grafik ma dopracowany model biznesowy, ustrukturyzowane procesy i kompetentnych zarządzających. Nasza rola jako funduszu wczesnego etapu dobiegła końca. Faza wzrostu to inne wyzwania, wymagające innych umiejętności, a Everfield spełnia te wymagania doskonale – powiedział Andrzej Ziemiński, Partner w Impera Alfa.