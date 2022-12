Z PwC do Future Mind. Nowa dyrektor doradzi firmom w zakresie transformacji cyfrowej

Kim jest Izabela Franke?

Izabela Franke to ekspertka w obszarze Customer Experience oraz technologii wspierających zarządzanie relacjami z klientami (MarTech, CRM, e-commerce self-service, portale) z ponad 15 letnim doświadczeniem. Przed dołączeniem do Future Mind przez ponad 6 lat była związana z firmą konsultingową PwC, gdzie jako Vice Director i Head of Digital Ecosystems, wspierała organizacje w procesach transformacji cyfrowej, w obszarach Front Office, które wiążą się bezpośrednio z konsumentem, tj., marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klientów.

Wcześniej doświadczenie zdobywała w takich firmach jak Agora, Benefit Systems oraz Atos Polska. W swojej długoletniej karierze zawodowej zrealizowała wiele projektów dla firm z branży retail, FMCG, finansowej, paliwowej, transportowej oraz mediowej.

W firmie technologiczno-doradczej Future Mind jako Head of Advisory będzie odpowiedzialna za doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej. Skupi się przede wszystkim na takich aspektach jak – hiperpersonalizacja komunikacji i doświadczeń, dane konsumenckie, budowanie zaangażowania i lojalności klientów.