Żabka i Totalizator Sportowy testują nowatorskie rozwiązanie w sektorze gier liczbowych

Żabka zintegruje swój system kasowy z systemem online Totalizatora Sportowego.

W sklepach sieci Żabka będzie można zagrać w gry LOTTO bez użycia Lottomatu. Sieć Żabka i Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, rozwinęły bowiem współpracę w oparciu o nowy model, polegający na zintegrowaniu systemów – kasowego Żabki z systemem online Totalizatora Sportowego.

Rozwiązanie testowane przez Żabkę i Totalizatora Sportowego jest nowatorskie w skali świata.

Początkowo system ten będzie funkcjonował w wybranych sklepach Żabka, z czasem sieć zamierza wprowadzić go do wszystkich placówek.

- Totalizator Sportowy to ważny partner Żabki, z którym współpracujemy niezmiennie od 2005 roku. Ciesząc się wzajemnym zaufaniem, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, wspólnie opracowaliśmy nowy model współpracy. Cieszymy się, że to właśnie nasi klienci będą mogli w jeszcze prostszy sposób korzystać na co dzień z możliwości zagrania w swojej ulubionej kolekturze. Warto podkreślić, że wielu klientów miało szczęście trafić wysokie wygrane, grając w LOTTO właśnie w Żabce. Kolejnym naszym klientom życzymy, aby również zostali Lottomilionerami! – powiedział Przemysław Tomaszewski, Dyrektor Ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w firmie Żabka Polska.

Nowy, innowacyjny model współpracy, który wprowadziły firmy Żabka Polska i Totalizator Sportowy, nie funkcjonował dotychczas w żadnej innej loterii na świecie. Polega on na działaniu zintegrowanych systemów – kasowego Żabki z systemem online Totalizatora Sportowego, w oparciu o dotykowy panel loteryjny. Panel posiada zainstalowaną aplikację terminalową, mającą wszystkie funkcje dostępne w terminalu loteryjnym. Klienci będą mogli skorzystać z oferty loteryjnej i uiścić płatność za nią, bez konieczności dokonywania dwóch osobnych transakcji, co znacznie uprości i przyspieszy całą transakcję. To jeszcze bardziej ułatwi klientom Żabki korzystanie z oferty loteryjnej Totalizatora Sportowego.

- Każdy krok, dzięki któremu można zunifikować kilka usług, a tym samym ułatwić zakupy naszym wspólnym klientom, jest krokiem w bardzo dobrym kierunku – mówi Aida Bella, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Totalizatora Sportowego. Jestem pewna, że ta współpraca będzie inspiracją do dalszego poszukiwania rozwiązań, które zmienią przyszłość handlu.

Korzystając z oferty LOTTO w Żabce, klienci mają możliwość wyboru szerokiej oferty gier liczbowych i loterii pieniężnych Totalizatora Sportowego, w tym gier takich jak Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Eurojackpot, Ekstra Pensja, czy bardzo popularne Zdrapki. Współpraca Żabki z Totalizatorem Sportowym umożliwi również w przyszłości wprowadzenie szeregu nowych rozwiązań loteryjnych oraz dodatkowych obszarów współpracy, takich jak loterie promocyjne, cross-selling i innych akcji promocyjnych skierowanych do klientów.